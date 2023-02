Jürgen, was machst du da? Testen wir heute Boote? Ahoi, Niko. Nein, wir bleiben auf dem Trockenen. Aber wir beschäftigen uns mit einer Automarke, die seit Jahren Schlagseite hat und zeitweise sogar ganz abgetaucht war: Alfa Romeo. Im vergangenen Sommer allerdings, da brachte Alfa nach fünf Jahren ohne Premiere mal wieder ein neues Auto auf den Markt. Und das soll zum Rettungsring für die Marke werden. Die Chancen, dass es durch den Wagen ein bisschen Auftrieb gibt, stehen gar nicht schlecht. Denn es handelt sich um ein mittelgroßes SUV. Und das ist ja genau die Autoklasse, die im Moment sehr beliebt ist.



Wir drehen eine Runde mit dem Alfa Romeo Tonale und bevor wir uns näher mit dem Auto beschäftigen, lege ich erst mal den Rettungsring in den Kofferraum. Nico, da können wir auch gleich heute mal am Anfang einen Blick in den Kofferraum werfen. Das ist er. Er hat ein Volumen von 500 Litern, und wenn man die Rücksitzlehnen umklappt, dann werden daraus 1550 Liter. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und wir schauen uns ohnehin jetzt erst mal das ganze Auto an!



Das ist der Alfa Romeo Tonale, der seinen Namen vom Tonale-Pass in den italienischen Alpen hat. Vor allem aber ist es das erste Alpha-Modell mit einem elektrifizierten Antrieb. Zu dem kommen wir später noch. Jetzt kümmern wir uns erstmal ums Design. Und da erkennt man sofort auch dieser Alfa trägt die klassischen Merkmale der Marke, zum Beispiel den Scudetto-Kühlergrill. Scudetto ist das italienische Wort für Schild, außerdem das seitlich angebrachte Nummernschild, das ein bisschen erinnert an eine lässig im Mundwinkel hängende Zigarette. Oder bei unserem Testwagen die großen 20 Zoll Räder im klassischen Telefonwählscheiben-Design.



Unser Auto trägt außerdem die Veloce-Ausstattung und das erkennt man daran, dass das Scudetto eben anthrazitfarben gehalten ist. Es gibt ebensolche Rahmen um die Radkästen, anthrazitfarbene Schweller und schwarz umrahmte Seitenscheiben. Unter diesem sportlichen Dress steckt die technische Plattform, die ursprünglich für den Jeep Compass entwickelt wurde. Jeep und Alfa Romeo gehören beide seit längerem zum Fiat-Chrysler Konzern. Und der wiederum ist seit 2021 Teil der Stellantis-Gruppe. Unverkennbar ist der Tonale ein SUV, allerdings eins mit geschmeidig geschwungenen statt kantig-kastigen Formen.



Der Wagen ist 4, 53 Meter lang, 1,84 breit und 1,61 hoch. Ein ziemlich großer Rettungsring also, den Alfa da hingestellt hat. Ob er seine Aufgabe erfüllen kann, hängt natürlich auch davon ab, wie es drinnen aussieht und vor allem, wie er sich fährt. Das klären wir als nächstes. Willkommen zu einer Zeitreise, und zwar in die Vergangenheit, ebenso wie das Außendesign von zahlreichen klassischen Merkmalen bestimmt wird, so sieht es auch hier drinnen aus, wie man das von Alfa kennt und auch erwartet. Beispielsweise gibt es ein sportlich geformtes Dreispeichen-Lederlenkrad mit feststehenden Schaltpaddeln aus Aluminium dahinter.



Es gibt diese Cockpitverkleidung mit diesen beiden charakteristischen Hutzen. Es gibt klassische Tasten für die Klimabedienung hier, elf fein säuberlich in der Reihe. Es gibt viel Schwarz im Innenraum, besonders auch schwarzbezogene Sportsitze hier eng konturiert und schick gestaltet und es gibt auf der Tachoskala die Zahlen, die stets so gedreht sind, dass sie nie auf dem Kopf stehen. Neben diesen Retro-Elementen ist natürlich auch die Moderne hier zu finden im Alfa Romeo Tonale, beispielsweise ein Digitalcockpit, 12,3 Zoll groß oder dieser Touchscreen 10,2 Zoll groß, über den Bordcomputer und Infotainment gesteuert werden.



Das mit dem Steuern hier per Fingertipp ist allerdings nicht ganz so einfach. Man verheddert sich öfters in diesen Menüs, die nicht so super eingängig und logisch konfiguriert sind. Es gibt aber auch serienmäßig Alexa-Sprachsteuerung hier im Auto und das wird hier über diese Lenkradtaste aktiviert. Alfa Romeo wirbt außerdem damit, dass der Tonale das erste Auto weltweit ist, bei dem Fahrzeugdaten und Wartungsarbeiten über ein NFT-Zertifikat gespeichert werden. Das bedeutet also über fälschungssichere Blockchain-Technologie. Was das soll? Alfa argumentiert, so lasse sich zweifelsfrei nachweisen, wie der Wagen gepflegt und in Schuss gehalten wurde und das erhöhe den Wiederverkaufswert, falls man denn ihn überhaupt verkaufen möchte. Wir wollen das natürlich nicht. Wir wollen jetzt erst mal fahren. Nico für dich heißt das: Einsteigen. Alles klar.



Am Lenkrad eines Alfa Romeo erwartet man ja eigentlich ein ungestümes, etwas raues und aufgedrehtes Auto. Doch diese Erwartung wird hier im Tonale als Klischee entlarvt. Denn der ist kein sportlicher Heißsporn, sondern ein gutmütiges Familienauto. Die Lenkung, das Siebengang- Doppelkupplungsgetriebe, der Benzinmotor und die 48 Volt E-Maschine des Hybridsystems, die bilden eine solide und harmonische Einheit, wobei, die Lenkung ist einen Tick weich abgestimmt, fast schon manchmal ein bisschen schwammig und die Automatik, also das Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge manchmal ein bisschen lahm, insbesondere wenn man im Fahrmodus Advanced Efficiency unterwegs ist.



Fahrmodi werden übrigens durch diesen Drehregler hier eingestellt. N wie normal, D wie Dynamica, dynamisch oder A eben Advanced Efficiency. Und hier durch diese Taste in der Mitte lässt sich zusätzlich noch das Fahrwerk verstellen und zwar zwischen Komfort und Sport. Keine großen Überraschungen also hier im Tonale. Leider ist es auch keine Überraschung, dass die Aussicht nach hinten sehr eingeschränkt ist. Wie in vielen anderen Autos auch, gibt es auch im Tonale wenig Rücksicht beziehungsweise die Sicht nach schräg hinten ist kaum vorhanden. Wir sehen hoffentlich gleich ein bisschen mehr, denn wir schauen unter die vordere Haube.



Alfa Romeo bietet den Tonale mit drei unterschiedlichen Motorisierungen an, als Diesel, als Plug in Hybrid und als Mild Hybrid mit 48 Volt-System. Diese letztere Variante, die steckt in unserem Testwagen, nämlich ein 1,5 Liter großer Turbo-Benzinmotor, ein Vierzylinder mit einer Leistung von 160 PS. Das entspricht 118 kW und einem maximalen Drehmoment von 240 Newtonmetern. Dazu kommt ein ins Getriebe integrierte E-Motor. Der leistet 15 kW, das entspricht 20 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 55 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit des Tonale liegt bei 212 km/h und der Durchschnittsverbrauch laut WLTP Norm, der liegt bei 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Wobei, realistisch und im Alltagsbetrieb so wie wir den Wagen fahren, braucht man ungefähr ein bis eineinhalb Liter mehr.



Die Energie für den Elektromotor stammt aus einem Akku, der 13,5 Kilo wiegt und zwischen den Vordersitzen eingebaut ist. Und der wird ausschließlich über Rekuperation geladen, das heißt, die Energierückgewinnung erfolgt beim Ausrollen des Wagens. Beim Anfahren, beim Rangieren und beim langsamen Mitschwimmen im Verkehr, da kann die Maschine alleine den Tonale bewegen. Vor allen Dingen ist sie aber dazu da, um den Spritverbrauch möglichst niedrig zu halten. Das probieren wir jetzt auch noch ein bisschen aus und drehen noch eine Runde. Seit 113 Jahren baut Alfa Romeo Autos. Und das hier ist der erste Wagen, der zumindest dezent elektrifiziert ist. Außerdem ist es das erste Kompakt-SUV der Marke und zudem ein Modell, das vor allem praktisch, komfortabel und Everybody's Darling sein möchte.



Alfa selbst nennt den Wagen einen Meilenstein und es sieht so aus, als könnte er zusätzlich zum Rettungsring werden. Denn im italienischen Werk Pomigliano d'Arco, wo das Auto gebaut wird, da wurde soeben eine zweite Schicht eingeführt. Gut gefallen uns am Alfa Romeo Tonale das schneidige Design, das klassisch gestaltete Interieur und dass er der erste Alfa überhaupt ist, für den es eine Fünfjahresgarantie gibt. Minuspunkte gibt's für das teils wirre Multimedia-Menü, die weiche Lenkung und die mal wieder schlechte Sicht nach hinten. Was kostet der Wagen hier? Den Alfa Tonale gibt es ab 36.300 €, und unser Testwagen mit Hybridantrieb und Veloce-Ausstattung kostet 45.300 €. Und Niko, ganz egal, mit welcher Farbe, mit welchem Antrieb und mit welcher Ausstattung: Du fährst, mit dem Tonale praktisch immer einen Rettungswagen.