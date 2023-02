Das sagt der Hersteller: Elektromobilität wird Normalität, deshalb werden die Elektromobile eben allmählich in die normale Nomenklatur der Hersteller einsortiert. »Mit seiner neuen Modellbezeichnung setzt der Q8 e-tron ein klares Statement, dass es sich bei ihm um das Topmodell der elektrischen SUV und Crossover handelt«, sagt Audi-Marketing-Mann Florian Tatzel. Was Audi so (noch) nicht sagt: Mit der Umbenennung bereiten die Bayern ihre überfällige Offensive bei den E-Fahrzeugen vor und schaffen eine Namenslogik für die Phase, in der Diesel, Benziner und Stromer nebeneinander existieren und am Ende nur noch Akku-Autos übrig bleiben.