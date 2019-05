Der erste Eindruck: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Im Vergleich zum normalen Bentley Bentayga ist die neue Variante fast nur am "Speed"-Schriftzug zu erkennen. Tatsächlich ist Geschwindigkeit das Markenzeichen dieses Autos. Die Volkswagen-Tochter will sich mit ihm den Titel für das schnellste SUV der Welt zurückholen - von der Schwestermarke Lamborghini.

Das sagt der Hersteller: Für Bentley-Chef Adrian Hallmark war es offenbar eine Zumutung, dass der Lamborghini Urus den Bentayga als schnellsten SUV der Welt abgelöst hatte. Jetzt also der Konter. Die Bentley-Ingenieure und -Programmierer saßen so lange an den Rechnern, bis der Bentayga die Nase wieder hauchzart vorne hatte. "Die Hardware ist identisch, wir haben nur die Software von Motorsteuerung, Getriebe und Fahrwerk überarbeitet", sagt ein beteiligter Ingenieur. Wie kindisch dieser Wettstreit ist, zeigt ein Blick auf den Geschwindigkeitsbereich, in dem er sich abspielt: Der normale Bentayga fährt 301 km/h, der Urus toppte das dann mit 305 km/h, und der neue Bentayga Speed kommt auf 306 km/h.

Das ist uns aufgefallen: Groß und gewichtig - der Bentayga ist das Gegenteil von einem Sportwagen. Das zeigt sich auch an Details wie den schweren Aschenbechern im Coladosenformat. Bei einer Firma wie Lotus, die um Leichtbau bemüht ist, würde sowas den Ingenieuren wohl den Schlaf rauben. Nicht zu reden vom fingerdicken Leder und den Holzvertäfelungen. Außerdem gibt es üppig gepolsterte Sessel mit Klimatisierung und Massagefunktion, für jeden Handgriff einen elektrischen Helfer, im Fond mehr Platz als in einer Luxuslimousine und viel, viel Kofferraum.

Imposant ist es schon, wie der Bentayga etablierte Sportwagen wie den Porsche 911 oder die Chevrolet Corvette abhängt. Und wie distinguiert der sechs Liter große W12-Motor bleibt, während er seine Kraft entfaltet. Auch im Sportmodus dringt nur ein leichtes Grollen durch die Watte, in die Bentley seine Kunden packt. Menschen mit empfindlicher Fußsohle spüren vielleicht ein feines Vibrieren aus den Tiefen des Maschinenraums. Der von 48-Volt-Stellmotoren stabilisierte Aufbau lässt einen nur so viel von der Straße spüren, dass womöglich ein paar Perlen mehr aus der Proseccodose im Cupholder steigen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Bentley Bentayga Speed - mit unserem 360-Grad-Foto:

Während Sportwagen häufig Knochen und Muskeln schütteln, sitzen Bentayga-Fahrer weich. Allerdings sollten sie sich nicht einlullen lassen: Wer eine solche Dampfwalze mit dem Elan eines Dragsters bewegt, bleibt besser hellwach. Die Gesetze der Physik gelten auch für den Bentley. Wer schnell stark bremsen muss, bekommt die 2,5 Tonnen zu spüren. Es dauert merklich länger als bei einem Sportwagen, bis der Wagen steht.

Wer den Bentley fährt, findet den Kampf um jeden km/h womöglich bald absurd. Schon das Serienmodell ist so schnell unterwegs, dass selbst Profis den Unterschied der neuen Variante kaum herausfahren werden. Erst recht nicht Laien im Alltagsverkehr zwischen Landsitz, Privatschule und Vorstandsbüro. Das "Speed"-Label ist daher nicht viel mehr als ein Sportabzeichen, mit dem sich die Elite noch einen Hauch exklusiver fühlen kann.

Das muss man wissen: Die fünf km/h mehr lässt sich Bentley teuer bezahlen. Wenn im September die ersten Autos ausgeliefert werden, müssen Kunden dafür rund 235.000 Euro überweisen. Sie zahlen damit einen Aufschlag von etwa 20.000 Euro zum normalen Bentayga. Dafür gibt es neben schwarz lackierten Anbauteilen, dem dezenten Heckspoiler und den "Speed"-Schriftzügen lediglich 27 PS mehr - und eine neue Drehmomentkurve, die einen schnelleren Sprint erlaubt. Von 0 auf 100 schafft es der Wagen in 3,9 Sekunden (bislang: 4,1 Sekunden). Im Wagen mag das ein Wimpernschlag sein, beim Benzingespräch ist es womöglich der entscheidende Trumpf - auch aus Sicht des Herstellers. Bentley geht von einem hohen "Speed"-Anteil aus: Im Schnitt jeder zehnte Bentayga-Fahrer, so die Erwartung, werde sein Auto mit dem Logo schmücken.

Das werden wir nicht vergessen: Wie schnell man im Bentayga Speed trotz der 2,5 Tonnen Gewicht und der hohen Sitzposition vergessen hat, dass man in einem SUV unterwegs ist. Und wie schnell man sich daran wieder erinnert, wenn man den Koloss vor einer engen Kurve einbremst.