Das sagt der Hersteller: Bianchi ist eigentlich bekannt für Rennräder im typischen Türkis, dieses Pedelec sei ein »Hybridbike«. Das E-Omnia T-Type kombiniere »Offroad-Eigenschaften eines E-Mountainbikes mit der Funktionalität eines Trekkingrades«, heißt es im technischen Büro des Traditionsherstellers mit Sitz in Treviglio in der Lombardei. Dabei kommt das Bike im Stil eines schicken Stadtrades daher.

Das zeigt sich auch an technischen Details, etwa beim Fahrgestell: Hauptrahmen und Gepäckträger bilden eine Einheit wie aus einem Guss. Selbst die Schutzbleche wirken wie ein Bestandteil der geschweißten Alukonstruktion, sie fallen kaum auf. Das Display ist in einer Fassung versenkt, der Akku verschwindet sowieso im Unterrohr.

So bleibe man noch in 500 Metern Entfernung für den rückwärtigen Verkehr sichtbar, verspricht Bianchi. Die komplette Beleuchtung erfülle die gesetzlichen Vorgaben, ergänzt Lichtspezialist Spanninga, der Zulieferer.

Das ist uns aufgefallen: Auf der Straße liegt das italienische Multibike satt. Schon beim Schieben merkt man, dass fast 30 Kilo bewegt werden, zehn Kilo mehr als bei manchem Allerwelts-E-Bike. Vorteil: Es fährt sich komfortabel. Die Federgabel taucht tief ein, über Kopfsteinstraßen gleitet das Rad nur so hinweg. Nur die gefederte Sattelstütze am Testrad will nicht so richtig nachgeben.