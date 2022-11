Dass der Wagen solch fürstliche Platzverhältnisse bietet, liegt – anders als bei elektrischen Konkurrenten wie Mercedes EQS oder Tesla Model S – nicht an der geschickten Raumausnutzung, sondern schlicht am Format. Weil es den Wagen in China und den USA ohnehin nie anders gab, bietet BMW den Luxusliner ab sofort nur noch in der Langversion an. Und auch die wurde noch einmal um 13 Zentimeter auf 5,39 Meter gestreckt.

Vom neuen Format bekommt der Fahrer kaum etwas mit. Auf der Landstraße kompensieren Hinterachslenkung, Wankstabilisierung und adaptive Dämpfer Kilos und Zentimeter, und beim Parken hilft eine schlaue Automatik. Während BMW den Drive Pilot der Mercedes S-Klasse erst in ein paar Jahren kontern will, rollt das Flaggschiff auf selbst erlernten Wegen ganz ohne Fahrer auf den Parkplatz, wenn der bei der ersten Tour am Steuer gesessen und auf Speichern gedrückt hat.