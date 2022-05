Als BMW im November die Studie des XM präsentierte, waren die Münchner Strategen auf einen Shitstorm im deutschen Internet vorbereitet. Zu provokant würde vielen das Design erscheinen, zu machohaft der Auftritt des Power-SUV. Mancher stellte die Frage: Müssen es angesichts der Klimakrise 750 PS sein?

Und so kam sie, die Wutwelle: »In München muss das Koks schlecht sein« ätzte Autor und Mobilitätsexperte Don Dahlmann auf Twitter. »Ein SUV-Hybrid-Schlachtschiff mit lächerlichen 80 km Reichweite und 750 (!) PS. Wenn BMW so weiter macht, sind sie das nächste Nokia.« Auch in den Onlineforen entlud sich Ärger. »Nicht mehr zeitgemäß«, »Sieht aus wie aus einem Horrorfilm« – so lauteten Kommentare. »Haben die sie noch alle?«, fragte die »Auto Bild« BMW per Schlagzeile.

»Wir waren uns durchaus bewusst, dass der XM polarisieren würde«, sagt Sven Ritter, Projektleiter des XM. Doch dahinter steckt Kalkül. Schließlich galt es, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mit dem XM spricht BMWs Performance-Tochter M GmbH eine extrovertiert veranlagte Kundschaft an, die viel Geld für solche klobigen Autos lockermacht.

Fotostrecke BMW XM: Elektroauto mit vier Endrohren 6 Bilder Foto: BMW

Schnell verworfen wurde deshalb die Idee, es mit einem Hyper-Sportwagen zu versuchen, der eine Hommage an den M1 hätte werden können. Die zweisitzige Flunder war 1978 das erste eigenständige Modell der M GmbH. Doch dieses Segment ist den BMW-Leuten heute viel zu klein.

Anders sieht es bei hochgezüchteten Luxus-SUV aus. »Autohersteller erzielen hier derzeit enorme Erfolge. Mittlerweile gibt es lange Wartezeiten und manch begehrtes Modell, wie die Mercedes G-Klasse, ist schon nicht mehr bestellbar«, sagt Lutz Fügener, Professor und Leiter Design und Mobilität an der Universität Hof. Er behauptet sogar, der XM passe »daher perfekt in unsere Zeit«. Immer mehr Menschen hätten immer mehr Geld und gäben dieses bereitwillig für Luxusgüter jeglicher Art aus. Wie klimaverträglich diese sind, scheint ihnen weitgehend egal zu sein – solange der Gesetzgeber diese Art von Ressourcenverschwendung zulässt.

Neben dem leistungsgesteigerten G-Modell von AMG mischt in der Klasse hochgezüchteter SUV der Lamborghini Urus mit. Der Bolide macht mittlerweile mehr als die Hälfte des gesamten Absatzvolumens der italienischen Sportwagenschmiede aus. In genau diesem Umfeld will Ritter den XM platzieren.

Allzu große Gewissensbisse kamen bei BMW also gar nicht erst auf. Schnell wandten sich die Macher der Frage zu, wie sie in der Liga der Obszönitäten am besten mitspielen könnten. Ein bestehendes Modell der Mutter BMW aufzumotzen, hätte nicht gereicht. Es wäre bei der avisierten Klientel wohl durchgefallen. »Solch ein Projekt geht nur mit einem eigenständigen Fahrzeug und einem provozierenden Design«, sagt der Projektleiter, »da müssen Sie gleich richtig einen raushauen«.

Gedacht ist der XM vorwiegend für China und die USA. »Dort wird der Pelz gerne nach außen getragen«, sagt Peter Fintl, Leiter Technologie & Innovation beim Beratungsunternehmen Capgemini Engineering. »Es ist nicht nur nachvollziehbar, sondern aus ökonomischen Gründen sogar dringend geboten, die Produkte auf die Wünsche der einzelnen Regionen abzustimmen, wie BMW es macht. Gebaut wird, was dem Kunden gefällt.« Was die Leute in Mitteleuropa über das Auto denken, scheint eher zweitrangig, die Region ist für den XM ein Nischenmarkt. Das schlägt sich im Design nieder. »Der deutsche Käufer spielt keine maßgebliche Rolle mehr, um noch Einfluss auf die Generalrichtungen für Entwicklungen zu haben«, sagt Lutz Fügener. Gut abzulesen ist dieses Phänomen auch an der jüngst präsentierten neuen Generation des BMW-Siebener . Die Limousine kommt ebenfalls klotzig daher, ist extrem groß und schwer sowie mit einer inzwischen typischen, übergroßen Niere am Kühlergrill ausgestattet.

Der Damm ist also längst gebrochen. Und so bringt die M GmbH ihr stärkstes und größtes High-Performance-Modell anscheinend völlig reuelos auf dem Markt. Die Topversion wird über ein Drehmoment von 1000 Newtonmeter verfügen. Der XM übertrifft leistungsmäßig seine Kontrahenten Urus (650 PS) und AMG-G-Modell (585 PS) deutlich. Gegenüber diesen spielt der XM eine weitere Trumpfkarte aus. Er ist das erste elektrifizierte Modell der BMW-Tochter – und gleichzeitig das erste Luxus-SUV, in dem ein Plug-in-Hybrid mit einem Achtzylinder kombiniert wird. Dank der Batterie kommt der Wagen auf dem Papier etwas weniger klimaschädlich daher. Zugleich schiebt der E-Motor kräftig mit an, was die Freude bei Tempojüngern nochmals steigert. Für einen komplett elektrischen XM war es den M-Strategen indes noch zu früh. »Unsere Kunden kommen von Hochleistungsverbrennern«, sagt Projektleiter Ritter, »da können wir nicht gleich den kompletten Schritt zum Vollstromer machen«. Immerhin: Ein wenig emissionsfreies Fahren ist möglich in dem 2,7 Tonnen schweren Auto.

