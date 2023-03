Eher untypisch für einen Wagen aus dem Hause M mutet der Innenraum an, er ist luxuriös, warm und kuschelig gestaltet. Hinten gibt es anstelle der klassischen Rückbank eine Art Sofa – verkleidete Schulterlehnen und Kuschelkissen inklusive. Das von den anderen X-Modellen bekannte Armaturenbrett ist mit dickem Sattelleder bezogen. Am Dach klebt eine fraktale Strukturtapete, spektakulär in Szene gesetzt von der Ambientebeleuchtung – da erinnern die Bayern an den Sternenhimmel in Autos der edlen Schwester Rolls-Royce.

Das muss man wissen: Kein BMW hat in jüngerer Zeit so sehr provoziert, keiner ist so potent und kaum einer kostet so viel. Wer mit ihm ab April vom Hof des Händlers fahren möchte, muss mindestens 178.000 Euro überweisen.