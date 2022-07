Ganz düster ist der Himmel für die E-Cabrio-Fahrer nicht. Schon vor dem frühestens 2025 erwarteten Mini gibt es immerhin zwei Elektroautos, die mit ein bisschen Wohlwollen als Cabrio durchgehen: Fiat bietet auch den 500er auch in der E-Variante mit dem großen Rolldach an und Smart baut noch eine Zeit lang den ForTwo, bei dem man neben dem Stoffverdeck auch die Dachleisten herausnehmen kann.

In der Luxusklasse geht noch was

Ohnehin will Berylls-Mann Kipferler nicht wirklich vom Aussterben der Gattung sprechen, eher von einem Rückzug in die oberen Segmente. »Hier findet sich nämlich nach wie vor eine ansehnliche Palette offener Autos, die auch regelmäßig aktualisiert wird«, sagt der Experte. Er verweist auf den Mercedes SL, der gerade in seinen ersten Sommer nach dem Generationswechsel startet. Genau wie der Ferrari 296 GTS, der als Plug-in-Hybrid sogar die Brücke in die neue Zeit schlägt.

Wer nur tief genug in die Tasche greift, wird deshalb auch in der Elektrowelt die Sonne genießen können. So darf man sich auf Neuheiten wie die von Polestar ziemlich fest angekündigte Serienfassung der Studie O2 oder das elektrische Comeback des Wiesmann Roadsters freuen. Und saubere Supersportwagen vom Schlage eines Pininfarina Battista oder eines Rimac Nevera werden sicher irgendwann als Cabrio kommen.

Auch Tesla strebt wieder nach der Sonne und hat bereits ein Comeback für den Roadster angekündigt – zurück zum Zauber des Anfangs. Mit einem avisierten Preis von 250.000 Dollar und deutlich erstarkter Konkurrenz wird es diesmal allerdings kaum für eine elektrische Massenbewegung reichen.

Thomas Geiger ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von BMW/Mini unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.