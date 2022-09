Das muss man wissen: Der Lyriq ist das erste Modell im GM-Portfolio, das die neue Ultium-Architektur nutzt. Für General Motors ist diese Plattform so wichtig wie für VW der modulare Elektro-Baukasten (MEB). Sie soll bis 2025 in mehr als 30 neue Elektromodellen zum Einsatz kommen. Erst vor wenigen Monaten hat Konzernchefin Mary Barra noch einmal das Budget aufgestockt: Mit 27 Milliarden US-Dollar will sie den US-Autoriesen bis 2040 zum CO2-neutralen Unternehmen umbauen und sich schon 2035 komplett vom Verbrenner verabschieden.

In den USA gibt es den elektrischen Cadillac zu Preisen ab 62.990 Dollar. Zunächst mit einem 340 PS starken Motor im Heck und einer 102,4 kWh großen Batterie im Boden, die mit bis zu 19,2 kW Wechselstrom und am mit maximal 190 kW Gleichstrom geladen werden kann. Ein voller Akku reicht dann für rund 520 Kilometer. Anfang 2023 folgt eine Allradversion mit zwei Motoren und 500 PS Leistung, deren Reichweite dann wohl unter 500 Kilometer liegen wird. Zu den Fahrleistungen gibt es noch nichts Offizielles, doch die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt auf dem Testgelände in knapp fünf Sekunden und das Spitzentempo dürfte bei etwa 200 km/h liegen.