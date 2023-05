Drehen wir heute mit drei Autos, Jürgen? Keine Sorge, Niko. Wir werden nur mit einem fahren. Aber um dessen Herkunft besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auch auf die anderen beiden Autos. Wir unternehmen also eine kleine Zeitreise und dann drehen wir eine Runde mit dem Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette. Mit dem Wagen hier. Unser Ausflug in die Citroën Geschichte beginnt im Jahr 1948. Da kam das Modell 2CV auf den Markt. Französisch »Deux chevaux« oder kurz »Die Ente«. Eines der bekanntesten Autos überhaupt. Dieser schlichte Viertürer wurde ab 1951 auch als Lieferwagen ausgeliefert, als Modell »Fourgonnette« oder auf Deutsch »Die Kasten-Ente«. Dessen charakteristisches Merkmal war im hinteren Teil weitflächige Wellblech-Verkleidung. Wellblech war billig, es war robust und es gab der Kasten-Ente ihr typisches Aussehen. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Kasten-Enten in unterschiedlichsten Varianten gebaut. Und jetzt, 72 Jahre später, gibt es sozusagen eine Renaissance: den Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette. Der Name deutet es schon an, drunter steckt der Citroën Berlingo, die aktuelle Variante, dritte Generation. Die kam 2018 auf den Markt und darüber wölbt sich eine Karosserie im Wellblech Look. Fertig ist die Kasten-Ente des Jahrgangs 2023. Gucken wir uns die Retro Design Elemente, die beide Autos verbinden, mal ein bisschen genauer an. Klar, das Auffälligste sind diese Wellblech Imitate – Imitate deshalb, denn das ist kein Blech mehr, sondern es ist Glasfaser, verstärkter Kunststoff: GfK. Auch der Kühlergrill mit dem großen, verchromten Citroën-Logo. Die hell lackierten Stoßfänger und die Radkästen bestehen aus GfK. Andere Auffälligkeiten: früher und heute sind diese freistehenden Scheinwerfer, die heute auch wieder nachgebildet wurden. Und diese Scheinwerfer kommen übrigens vom Jeep Wrangler. Außerdem gibt es verchromte Radkappen und am Heck zwei einzelne Türen mit abgerundeten Scheiben drin. Von allen Seiten also macht der Wagen die Vintage-Welle. Nun gibt es den Fourgonnette, allerdings nicht nur als Lieferwagen, sondern auch als PKW-Modell. Der trägt den gleichen Retro-Look, bietet aber fünf Sitzplätze, eine zusätzliche Schiebetür hinten und Seitenscheiben. Außerdem verfügt der Wagen über einen Elektroantrieb. Mit dem Auto drehen wir jetzt eine Runde. Niko, komm mal her. Okay. Schau mal, Niko: diese Plakette hier. Das ist was Besonderes. Die besagt nämlich, dass insgesamt nur 200 Exemplare der Fourgonnette-Varianten gebaut werden. Und wir fahren das Modell Nummer 49. Nicht schlecht. Also, los geht's. Nostalgische Wellblech-Optik von außen, typisches Kastenwagen Hartplastik hier drinnen. Im Innenraum wird aus dem Retro-Modell ein ganz normaler Citroën Berlingo. Dreispeichen-Lenkrad, ein Digital-Cockpit, einen acht Zoll großen Touchscreen, über den fast alle Bedienfunktionen gesteuert werden. Hier unten die Klimaanlage. Und es gibt bis zu 18 Assistenzsysteme hier im Berlingo. Von Head-up-Display bis zur Einparkhilfe, vom Tot-Winkel-Warner bis zur Rückfahrkamera. Der technische Kern also stammt von Citroën. Der Umbau zum Retro-Modell, den erledigt die italienische Karosseriebauer-Firma Caselani in 400 Arbeitsstunden. So lange dauert das. Angeboten wird der Berlingo Fourgonnette mit Benzinmotor, mit Dieselmotor und, wie in unserem Fall, als reines Elektromodell. Zu den Fahrdaten, zum Fond und zum Kofferraum gleich mehr, wenn wir anhalten. Die Elektro-Maschine in unserem Berlingo 2CV Fourgonnette, die leistet 100 kW, das entspricht 136 PS, entwickelt ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter, macht den Wagen bis zu 135 km/h schnell und der Durchschnittsverbrauch laut WLTP-Norm bei etwa 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Der Akku, der fasst 50 Kilowatt Stunden und damit wird eine Reichweite von bis zu 270 km laut WLTP-Norm möglich. Geladen werden kann der Akku mit bis zu elf Kilowatt Wechselstrom oder bis zu 100 Kilowatt Gleichstrom. Das heißt übersetzt in Ladezeit: in rund einer halben Stunde ist bei besten Voraussetzungen der Akku wieder zu 80 % gefüllt. So, und jetzt gucken wir ein bisschen weiter nach hinten. So hier hinten gibt es als Erstes mal eine ganze Menge Platz. Zweitens, drei Einzel-Sitze, die sich auch alle separat umklappen lassen, um den Laderaum zu vergrößern. Und es gibt hier unter der Decke über dem Kofferraum ein Staufach, dass sowohl von innen als auch von hinten erreicht werden kann. Und jetzt gucken wir noch in den Kofferraum. Anders als der Fourgonnette-Kastenwagen hat die PKW-Variante keine zweigeteilte Tür am Heck, sondern eine Heckklappe und unter der öffnet sich der Kofferraum. 775 Liter Fassungsvermögen, wenn man die Rücksitzlehnen alle drei umklappt, werden daraus 3000 Liter. Und das hier ist dieses Fach, was wir schon von innen gesehen haben. Man kommt von innen ran und auch hier von hinten kann man es beladen. In dem Fall liegen jetzt die Ladekabel drin. So, und weil wir gerade bei den Maßen und Dimensionen sind: Der Berlingo 2CV Fourgonnette ist 4 Meter 43 lang, 1,85 m breit und 1,88 m hoch. Außerdem ist er rundum Dauergewellt und mit dem, drehen wir jetzt noch eine Runde. Wie der Berlingo Fourgonnette aussieht, so fährt er sich auch freundlich, sympathisch, ohne Ecken und Kanten und für sein Format ausgesprochen wendig. Der Wagen bietet reichlich Platz, einen pragmatischen Antrieb, und er sieht für einen Hochdachkombi richtig charmant aus. Gut gefallen uns das gelungene Retro-Design, die prima Rundumsicht und der variable Rückraum. Minuspunkte sind das im Vergleich zum Äußeren eher schmucklose Interieur, die magere Reichweite und der horrende Preis. Wieso? Was kostet er? Den Berlingo 2CV Fourgonnette gibt es als Lieferwagen ab 37.500 € netto und unsere Version allerdings als PKW und mit Elektroantrieb, die kostet inklusive Mehrwertsteuer 70.210 €. Da landet die Schwärmerei übers weich wellige Design dann hart auf dem Boden der Preisliste. Stimmt.