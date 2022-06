Testfahrt Ducati DesertX Grandezza für den Dreck

Die Italiener haben ein ziemliches lautes, aber beeindruckendes Ausrufezeichen gesetzt: Der modifizierte Testastretta-Motor, das angepasste Getriebe, das hervorragende Fahrwerk und Federverhalten passen optimal zum Straßenbetrieb. Aber sie machen auch Eindruck, wenn es richtig dreckig, uneben und herausfordernd wird.

Das muss man wissen: Die Auswahl an DesertX ist wie bereits erwähnt überschaubar: Es gibt sie nur in Weiß und sie kostet in der Grundausführung 15.990 Euro. Lieferbar ist sie seit Juni auch als gedrosselte 48 PS Version für den Führerschein A2.

Unübersichtlich ist dagegen das Zubehör: Ducati bietet mehrere Performance-, Sport-, Enduro- und Rally-Pakete an. Optisch interessant ist der 8-Liter-Zusatztank, der am Heck angebracht wird, und mit einer eigenen kleinen Benzinpumpe den vorderen Tank per Menübefehl nachfüllt. Im Onlinekonfigurator steigt der Preis schnell in Richtung 25.000 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Die Bremsen. Auf Asphalt sind sie scharf und sprechen bissig an. Richtig gut also. Den Preis dafür zahlt man allerdings im Gelände: Da machen die Klötze bei langsamer Fahrt oder engen Passagen zu schnell dicht und sind vor allem hinten kaum dosierbar. Also bitte mit Vorsicht genießen!

Jochen Vorfelder ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von Ducati unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.