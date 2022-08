Technisch fährt die Experia auf der Höhe der Zeit. Das Kurven-ABS von Bosch ist mit einer sechsstufigen Traktionskontrolle gekoppelt. Dazu gibt es insgesamt sieben Fahrprogramme. Vier davon sind voreingestellt, drei frei konfigurierbar. Sie regeln, wie der Elektromotor anspricht und wie feinfühlig die Assistenzsysteme agieren. So zügeln die Fahrmodi das Temperament bei Regen, steigern den elektrischen Schub im Sportbetrieb oder vergrößern die Reichweite im Ökomodus – ähnlich wie bei konventionellen Reisemotorrädern.

Das sollte man wissen: Mit maximal 22,5 kWh (nominal 19,6 kWh) hat die Experia den leistungsstärksten Akku aller derzeit angebotenen Elektromotorräder an Bord. Wie der Permanent-Magnet-Synchronmotor ist die Antriebsbatterie komplett neu und »Made in Modena«. Geladen werden kann die neue Akkugeneration erstmals bei Energica über alle drei gängigen Ladesteckersysteme inklusive CHAdeMO für den asiatischen Markt (ab Ende 2022). Am DC-Schnelllader (Level 3 Mode 4) zieht der Akku 6,7 km Reichweite pro Minute, macht rekordverdächtige 400 km City-Reichweite in einer Stunde. An der Steckdose (Level 2 Mode 2 oder 3) sinkt das Ladetempo auf 63,5 km in der Stunde. Zum Vergleich: Die von Harley-Davidson entwickelte LiveWire (15,5 kWh) lädt dort 21 km Reichweite pro Stunde beziehungsweise 309 km am Schnelllader.