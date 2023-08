Das muss man wissen: Der Ocean wird bei Magna in Graz gebaut – auf einem Band mit dem Toyota Supra und dem BMW Z4. Bestellen kann man ihn zu Preisen ab 41.560 Euro schon seit Monaten, ausgeliefert wird seit ein paar Tagen. Und zwar in großen Stückzahlen, sagt Fisker. Schließlich hat er 65.000 Vorbestellungen, von denen er in diesem Jahr noch gut die Hälfte abarbeiten möchte. 2024 sollen dann rund 70.000 und 2025 sogar 150.000 Autos verkauft werden.

Mit einer Länge von 4,78 Metern und einem Radstand von 2,92 Metern spielt der Ocean in der Mittelklasse der elektrischen Geländewagen. Doch die Eckdaten seines Antriebs rücken ihn in die Oberliga – zumindest für das Topmodell. Das kommt mit zwei E-Maschinen im Boost auf 564 PS und fast 840 Nm, beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht bis zu 205 km/h. Bemerkenswert ist vor allem die Batterie, die mit ordentlichen 200 kW laden kann: Sie hat eine nutzbare Kapazität von 106 kWh und ermöglicht die mit 707 Kilometern größte Reichweite im Segment. Allerdings werden dann gleich auch knappe 70.000 Euro fällig. Wer’s billiger will, begnügt sich im Basismodell mit 275 PS und etwa 440 Kilometern Reichweite.