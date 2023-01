So könnte der Fahrer die Technik als Assistenzsystem nutzen und sich auf langen Strecken ausruhen, schlafen oder seinen Papierkram erledigen. Wenn die Trucks langsamer und gleichmäßiger fahren, sparen sie zudem Kraftstoff oder Energie, was dem Spediteur und der Umwelt zugutekommt. Erst in der Stadt würde der Trucker wieder die Kontrolle über den Lastwagen übernehmen. Trucker könnten so länger fahren. Oder sie transportieren Waren und Güter wie bisher zu einer Verladestationen, dem sogenannten Hub. Dort koppeln sie den Trailer ab und ein autonom fahrender Lkw zieht die Ladung die nächsten Stunden über den Freeway oder Highway zur finalen Hub-Station. Dort übernimmt ein menschlicher Fahrer die Ladung und liefert sie in der letzten Meile aus – ähnlich einem Verladebahnhof der DB Cargo in Deutschland.