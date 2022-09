Der erste Eindruck: Dieses Auto saugt die Blicke an – größer und grobschlächtiger als der Hummer ist kein anderes Auto. Eine Mercedes G-Klasse wirkt dagegen filigran und zierlich.

Das sagt der Hersteller: Zeigen, was möglich ist – so umschreibt Tim Crewe, bei GM Direktor für E-Strategie, die Aufgabe des Hummer EV. Der steht als eines der ersten GM-Modelle auf der sogenannten Ultium-Plattform. Sie ist für die Amerikaner so wichtig wie für den VW-Konzern der modulare Elektrobaukasten MEB. »Was wir hier gelernt haben, fließt in viele weitere Elektromodelle ein«, sagt Crewe. Davon kommen demnächst einige. Mehr als zwei Dutzend E-Fahrzeuge für alle Marken und Märkte hat GM-Chefin Mary Barra angekündigt. Aufmerksamkeit ist General Motors mit dem Koloss gewiss, aber als Vorbild taugt er nur bedingt. Nur, weil ein Saurier plötzlich unter Strom steht, wird er noch kein modernes Auto. Und nur, weil Akkus anstelle eines Tanks verbaut sind, ist das Trumm nicht nachhaltig.