Trotzdem kommt der Patriotismus offenbar gut an bei den Sehr-viel-Besserverdienenden in China. Allein im vergangenen Dezember hat Hongqi dort fast 40.000 Autos verkauft und mit 300.000 Fahrzeugen im Gesamtjahr 2021 ein Plus von 50 Prozent erzielt. »Das war das beste Jahr unserer Geschichte«, meldet das Unternehmen. Für 2022 erwartet es noch bessere Zahlen.

Seit einigen Monaten ist die Elektroversion des HS9 auch in Norwegen im Handel und verkauft sich dort gut. Rolf Rørvik, Verkaufschef beim Mehrmarken-Händler Motor Forum in Stavanger, hat allein im Januar und Februar zwei Dutzend Hongqi ausgeliefert. An den anderen Standorten sei die Nachfrage ähnlich hoch. So kommt der E-HS9 auf bis zu 200 Zulassungen im Monat und hat es bereits unter die Top 20 in Norwegen geschafft. Allerdings führt der Händler den Erfolg weniger auf das auffällige Design zurück, sondern auf das üppige Platzangebot bei moderatem Preis. »Es gibt kein anderes elektrisches SUV mit einem so großen Innenraum.«