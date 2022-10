Das Fahren erinnert an den Ioniq 5, der aus dem gleichen Baukasten konstruiert und mit den identischen Antrieben bestückt ist. Beim Kick-down drückt es den Fahrer spürbar in den Sitz. Zum Bremsen reicht in der stärksten Rekuperationsstufe auch beim Ioniq 6 meist das Lupfen des rechten Fußes. Und weil vorne kein großer Verbrenner im Weg ist, schlagen die Räder so weit ein, dass der immerhin knapp fünf Meter lange Wagen im Verkehrsgewimmel von Seoul auch ohne Hinterachslenkung so handlich wie ein Kompaktwagen wirkt.

Auf der Autobahn spielt der Wagen andere Qualitäten aus. Bei zunehmender Geschwindigkeit herrscht eine ungewohnte, fast gespenstische Stille, das hat viel mit der windschlüpfigen Form des Ioniq 6 zu tun. Die Elektronik regelt ihn erst bei 185 km/h ab.