Autogramm Hyundai Kona Hybrid Einer geht noch

Der erste Eindruck: Der sieht aber zornig aus!

Das sagt der Hersteller: Mehr als 35 Milliarden Euro hat Hyundai nach eigenen Angaben bereits in alternative Antriebstechnologien investiert. Das große Ziel sei es, diese für die Kunden zugänglicher und attraktiver zu machen. An der Baureihe Hyundai Kona lässt sich erkennen, was damit gemeint ist: Den kleinen Kompakt-SUV gibt es nun auch mit Hybridantrieb; das ist Antriebsvariante Nummer vier für den Wagen. Bislang war der Kona schon als Benziner, Diesel und als reines Elektroauto erhältlich.

Das ist uns aufgefallen: Man öffnet die Tür eines Kompakt-SUVs und sitzt dann fast schon in einem Mittelklasse-Auto, der Hyundai Kona ist angenehm geräumig. Dass im Hybridmodell zusätzlich eine Lithium-Ionen-Batterie untergebracht werden muss, merkt man nicht, der Stromspeicher ist platzsparend unter der Rückbank verbaut. Der Kofferraum fasst 361 Liter Gepäckvolumen, und mit einem Handgriff lassen sich die Rücksitze umklappen, so dass bis zu 1143 Liter Fassungsvermögen verfügbar sind.

Hyundai möchte den Kona Hybrid möglichst frisch und jugendlich positionieren, weshalb eine Zweifarblackierung (Karosserie/Dach) mit 18 unterschiedlichen Farbkombinationen im Angebot ist. Die Farbe der Karosserie wiederum setzt sich auch im Interieur des Wagens fort. Sowohl die Nähte an den Sitzen, die Umrandung der Klimaanlage und auch das Gewebe der Sicherheitsgurte sind im gleichen Farbton wie Hauben, Türen und Kotflügel lackiert - im Fall des Testwagens in einem gelbgrünlichen "Acid Yellow". Der Farbton ist grell und auffällig. Man erkennt also schon von weitem, ob alle an Bord ihre Sicherheitsgurte angelegt haben.

Die schmalen Frontscheinwerfer geben den Kompakt-SUV eine angriffslustige Optik. Im Kontrast dazu fährt das Auto - rein elektrisch - nahezu geräuschlos und geschmeidig los. Wer das Auto defensiv bewegt, bemerkt kaum, dass sich gleich zwei Maschinen ums Vorwärtskommen bemühen, so zurückhaltend werkelt die Technik. Erst auf der Autobahn bei mehr als 100 Km/h wird es laut. Überhaupt ist der Kona Hybrid sehr zurückhaltend: Der aktive Spurhalteassistent zum Beispiel greift im Kona, verglichen mit anderen Hyundai-Modellen, nur sehr sanft in die Lenkung ein.

Die Geschwindigkeit ist über das praktische Head-up-Display immer im Blickfeld. Die Anzeige oberhalb des Cockpits gehört jedoch nicht zur Serienausstattung und findet sich erst in der teuersten Ausstattungslinie Premium wieder. Die Bedienung des Kona ist zweigeteilt: Wichtige Funktionen lassen sich per Knopfdruck am Lenkrad steuern, allein zwölf Tasten sind hier untergebracht. Weitere Einstellung lassen sich über den zentral platzierten, 10,25 Zoll großen Touchscreen steuern, der zentral auf der Armaturentafel sitzt. Deutschland-Premiere feiert im Kona Hybrid der Telematik-Service "Bluelink". Der Fahrer kann sich die entsprechende App herunterladen und sich so mit dem Wagen verbinden. Dann lässt sich durch einen Befehl auf dem Handy das Auto beispielsweise orten oder die Klimaanlage aus der Ferne aktivieren.

Das muss man wissen: Die Hybridversion des Kona ist seit dem Herbst 2019 auf dem Markt. Der Hybridantrieb kombiniert einen 105 PS (77kW) starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Benzindirekteispritzer und eine 44 PS (32 kW) Elektromaschine; es ist das gleich System, das Hyundai auch in der Hybrid-Variante der Kompaktlimousine Ioniq verbaut. Über kurze Strecken kann der Wagen rein elektrisch fahren. Insgesamt entwickelt das Antriebspaket 141 PS (104 kW) und macht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h möglich. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 1,56 Kilowattstunden. Erhältlich sein wird der Kona Hybrid in den drei Ausstattungslinien Trend, Style und Premium. Der Einstiegspreis liegt bei 26.900 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Das an den Außenlack angepasste Interieur macht die Wahl der Fahrzeugfarbe zu einer besonders wichtigen Angelegenheit. Ansonsten muss sich der Fahrer später mit grüngelben Sicherheitsgurten herumschlagen.