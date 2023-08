Jürgen, was willst du denn mit dem Ladekabel im Wald?

Ich suche eine Steckdose. Es geht heute nämlich um ein batterieelektrisches Auto und es geht um eine Automarke, die für Geländegängigkeit steht, wie kaum eine Zweite.

Natürlich ist es komplett albern, dass ich hier mit einem Ladekabel im Wald rumlaufe. Und man erkennt daran auf den ersten Blick Elektromobilität und Off-Road Ansprüche. Das passt nicht so ganz zusammen. Aber um Offroad-Ansprüche geht es auch gar nicht mehr, sondern um einen elektrischen Kleinwagen, der nur noch rein äußerlich die Markentradition pflegt. Wir drehen eine Runde mit dem neuen Jeep Avenger.

Da steht er. Das ist der Jeep Avenger, das erste Elektroauto der Marke Jeep. Er strahlt in »Sun Yellow«. Und das passt auch ganz gut, denn erst vor wenigen Monaten wurde das Auto zum »Car of the Year 2023« in Europa gewählt. In Europa, da wurde der Avenger auch entwickelt und hier wird er gebaut. Genauer gesagt im polnischen Tychy. Im Mutterland der Marke, in den USA, da wird er gar nicht erst angeboten. Der Grund: Er ist zu klein. Er ist 4 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Fünf Türen, fünf Sitzplätze und seit Juni dieses Jahres in Deutschland auf dem Markt. Antrieb, Größe und Positionierung sind also alles andere als üblich für Jeep. Die Optik dagegen, die passt und die trägt typische Design Elemente, beispielsweise den »7-Slot-Kühlergrill«. Hier nur noch angedeutet die sieben Schlitze in der Front-Maske, die schon beim allerersten Modell »Willys MB« von 1941 zu sehen waren. Dann gibt es hier rundum diese schwarzen Plastikplanken, die vor kleineren Remplern schützen sollen. Die Bodenfreiheit beträgt immerhin 20 Zentimeter und insgesamt erkennt man eine markante, kantig ausgeformte Karosserie. Die ist auch typisch für Jeep. Optisch also passt das, technisch hingegen gar nicht.

Der Wagen basiert auf einer Plattform des Stellantis Konzerns, auf der auch Opel Mokka E oder Peugeot E 2008 aufgebaut sind. Und die bietet ausschließlich Frontantrieb an. Das ist aus Gewichts- und aus Effizienzgründen natürlich sehr sinnvoll. Und die aller-allermeisten SUVs werden ja ohnehin niemals im Gelände bewegt. Wir tun das heute auch nicht, aber wir bewegen uns jetzt nach drinnen und schauen uns dort um. Jeep bietet den Avenger in vier Ausstattungsniveaus an wir fahren das zweithöchste, das trägt den Namen »Altitude Plus« und erkennbar ist das zum Beispiel an einem Kunstlederbezug auf dem Lenkrad, an Vinyl-Stoffsitzbezügen, an einem adaptiven Tempomat, der hier gesteuert wird und an einem 10,2 Zoll großen Digitalcockpit. Serienmäßig ist ein ebenfalls 10,2 Zoll großer Touchscreen hier auf der Armaturentafel. Lobenswert: Es ist übersichtlich und klar gegliedert. Kritikpunkt: Diese Gestaltung ist ziemlich einfallslos und eintönig. Da hätte man ein bisschen mehr Pepp reinbringen können. Hier unten haben wir eine Liste mit physischen Tasten, da wird die Klimaanlage gesteuert. Hier gibt es noch einen klassischen Drehregler für die Lautstärke und es gibt ein besonderes Geräusch, wenn man den Blinker nutzt. Hört sich an wie der Soundcheck eines Schlagzeugers. Serienmäßig an Bord sind außerdem eine Wärmepumpe, Abstands- und Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und jede Menge Ablage- und Verstaumöglichkeiten. Natürlich ein Handschuhfach, dann hier oben eine offene Ablage für Kleinkram. Und hier noch mal drei Staufächer in der Mittelkonsole, hier eins mit einer magnetischen faltbaren Abdeckung wie bei einem Tablet. Der Vorteil: Man kann hier Ordnung schaffen für seine Dinge, die man so mitnimmt im Auto. Der Nachteil: Es besteht das Risiko verzweifelter Suchaktion, weil man nicht mehr genau weiß, wo man was hingelegt hat. Auf jeden Fall finden wird man den Startknopf. Der befindet sich nämlich hier oben und wir nutzen ihn jetzt.

Der Wagen ist kompakt, er ist aufgrund seiner kastig-kantigen Form auch sehr übersichtlich und er fährt sich agil. Letzteres liegt vor allem an der sehr leichtgängigen Lenkung und am kräftigen Elektroantrieb. Das 1-Gang-Getriebe wird hier über diese Tasten gesteuert. Hier bei Drive lässt sich auch noch zusätzlich eine extra Rekuperationswirkung aktivieren. Und dann gibt es hier diese Taste für die Fahrmodi. Es gibt wie üblich die Fahrmodi Sport, Normal und Eco. Allerdings sind beim Avenger diese Fahrmodi durchaus unterschiedlich ausgelegt. Also das kann man gut spüren und das liegt vor allem daran, dass je nach Fahrmodus unterschiedliche Leistungs- und Drehmomentwerte abgerufen werden können. Von Sport zu Eco zum Beispiel 115, 80 oder 60 kW. Und dann gibt es noch, so viel Gelände-Gedöns muss auch in einem Frontantrieb Jeep sein, die Fahrprogramme Sand, Schlamm und Schnee. Bei denen ändert sich die Empfindlichkeit des ESP und der Schlupf-Regelung. Also alles elektronisch gesteuert. Wir wollen aber nicht über Sand, Schlamm oder im Schnee fahren, sondern wir fahren jetzt auf einen Parkplatz und gucken unter die Hauben.

Werfen wir noch einen Blick in den Motorraum. Jeep bietet den Avenger mit einer Motorisierung an, die Maschine leistet 115 kW, das entspricht 156 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern. Sie macht den Wagen bis zu 150 km/h schnell und der Durchschnittsverbrauch laut WLTP-Norm liegt bei fünf und 15,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Diesen Norm-Verbrauch, den kann man durchaus erreichen oder sogar ein bisschen unterbieten. Als Energiespeicher kommt ein Nickel-Mangan-Kobalt-Akku zum Einsatz. Der hat eine Kapazität von 54 Kilowattstunden. Übersetzt in Reichweite bedeutet das 396 Kilometer. Laut Norm. Geladen werden kann der Akku mit bis zu 11 Kilowatt Wechselstrom und bis zu 100 Kilowatt Gleichstrom. Und das bedeutet Im besten Fall ist nach 25 Minuten die Batterie wieder zu 80 % gefüllt. So, und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter nach hinten.

So werfen noch einen Blick in den Fonds. Und hier gibt es eine Besonderheit, Wenn man nämlich hier hinten rechts einsteigen will, dann fällt der Blick auf diesen kleinen Marienkäfer und der gehört zum Auto. Der ist nämlich in die Leiste eingearbeitet. Einen Jeep-Käfer sozusagen. Der Türausschnitt, der ist mickrig. Die Platzverhältnisse sind bescheiden, aber die Kopffreiheit, die ist okay. So werfen wir jetzt noch den Blick unter die Heckklappe. Die öffnet sich elektrisch und gibt den Blick frei in einen Laderaum mit einem Fassungsvermögen von 355 Litern. Es gibt einen Zwischenboden, unter dem sich zum Beispiel das Ladekabel verstauen lässt. Wenn die Rücksitzlehnen zugeklappt werden, dann wächst das Fassungsvermögen auf 1250 Liter. Und Jeep sagt, diese Ladekante hier, die sei kratzfest. Vielleicht ganz interessant für Viellader. Nico, wir laden jetzt nichts ein. Wir drehen noch eine Runde. Machen wir.

Für wen ist ein Jeep gemacht, der zwar nach Jeep aussieht, aber gleichzeitig viele typische Jeep-Merkmale vermissen lässt? Vermutlich für Menschen, die die Marke Jeep zwar mögen, aber zugleich wissen, dass sie in ihrem Auto-Alltag so gut wie nie Allradantrieb oder gar Off-Road Fähigkeiten benötigen. Und von denen muss es ziemlich viele geben. Denn die Jeep-Verantwortlichen prophezeien, dass dieses Auto ziemlich bald der meistverkaufte Wagen in der Modellpalette sein wird. Gut gefallen uns am Avenger die kernige Optik, die pragmatischen Abmessungen und der stimmige E-Antrieb. Minuspunkte sind der martialische Name für ein ganz harmloses Auto, das sogar Marienkäfer Schmuck auf dem Dach hat. Avenger heißt nämlich Rächer. Dann das etwas lieblos gestaltete Infotainment System und der enge Rückraum.

Was kostet der hier?

Den Avenger gibt es ab 37.000 € und unser Testwagen mit »Altitude Plus« Ausstattung, der kostet ab 42.000 €. Ein kleines Auto mit einem gar nicht mal so kleinen Preisschild also. Vielleicht gibt es deshalb hier ganz im Eck der Windschutzscheibe eine Figur, die durch ein Teleskop blickt. Womöglich auf der Suche nach Mondpreisen.

Vielleicht.