Laforge geht davon aus, dass der Avenger bald zum meistverkauften Jeep aufsteigt, erst recht, weil sein Segment in Europa etwa ein Fünftel des Marktes ausmacht. Doch allein auf den elektrischen Drive will er sich offenbar nicht verlassen: In Spanien, in Polen und in Italien wird es den Avenger auch als Benziner geben.

Das werden wir nicht vergessen: Den kleinen Jungen, der als Silhouette am Rand der Frontscheibe durch ein Teleskop in die Zukunft schaut. Jeep entfernt sich auch bei diesem Detail von seinen Wurzeln – an der Stelle war bei Jeep-Modellen bisher die Silhouette des Ur-Modells Willys zu sehen.

Thomas Geiger wurde bei seiner Recherche von Jeep unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.