Das ist uns aufgefallen: Die Geschichte mit den Preisen hat zwar einen Haken: Den elektrischen Niro gibt es erst einmal nur in der Topversion, die sogar teurer ist als der billigste, vergleichsweise nackte EV6. Aber zumindest bei den vermiedenen Kompromissen hat Krumboeck den Mund offenbar nicht zu voll genommen. Denn der Niro EV erinnert nicht nur im Innenleben an seinen großen Bruder: hoher Anteil an Recyclingmaterial, ein digitales Cockpit mit doppelt belegter Sensorleiste – Kias Antwort auf Apples Touchbar.

Auch beim Antrieb gibt es kaum Unterschiede: Anders als so manches solitäre Elektroauto beherrscht der umgerüstete Niro etwa das bidirektionale Laden, mit dem gespeicherter Strom aus dem Autoakku auch wieder abgegeben werden kann. Über einen speziellen Adapter lässt sich etwa ein E-Bike wieder flottmachen, am Baggersee die elektrische Pumpe fürs SUP-Board versorgen oder der Campinggrill befeuern. Weil auch Lithium-Ionen-Zellen eine Wohlfühlzone haben, in der sie eine bessere Ladeperformance bieten, lässt sich die Batterie des EV auf Wunsch vorkonditionieren. Auch das ist etwas, was bei vermeintlich konsequenteren Konkurrenten bisweilen nicht möglich ist.