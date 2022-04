Der erste Eindruck: Ziemlich schwer – und irgendwie schräg. Ausgefaltet wirkt das Verwandlungsrad wie eine Heuschrecke mit ausgestreckten Hinterbeinen. Das sagt der Hersteller: Wenn Erfinder David Maurer-Laube vom Convercycle spricht, betont er das mittlere E, wie im englischen Wort convertible für wandelbar. Das passt, denn das Gefährt lässt sich dank eines Gelenkmechanismus ausfalten. Nutzer haben daher gewissermaßen stets einen Anhänger dabei. Als 2-in-1-Lastenrad preist die 2019 gegründete Firma aus Frankfurt am Main das Bike an.

Im »Compact Mode« ist das Bike nur etwas länger als ein Cityrad: 2,06 Meter. Schwenkt man das hintere Laufrad nach hinten aus, steht ein um knapp 70 Zentimeter gelängtes Stretch-Vehikel vor einem, das zwischen Sattel und Hinterrad einen Lasten-Gitterkorb freigibt.

Nach der Arbeit ließe sich so ungeplant einen Großeinkauf erledigen. Diese Spontaneität böte zwar auch ein gängiges Lastenrad mit Transportkiste. Das Covercycle sei in komprimiertem Zustand aber klein genug, um in der Bahn mitzureisen. »Wir sind mit dem Convercycle im ICE zur Velo Berlin [Fahrradfestival] gefahren«, sagt Maurer. Auch auf einem E-Bike-Fahrradträger für die Anhängerkupplung eines Autos lasse sich das Modell transportieren – mit einem normalen Lastenrad undenkbar. Beim Parken benötige man zumindest im Compact Mode weniger Raum.

Das ist uns aufgefallen: Bei kleinen Falträdern wird es schon mal fummelig, sodass man anfangs entnervt vor einem Youtube-Erklärvideo landet. Beim Convercycle genügt ein Blick in die Illustration im Begleitheft, um den Klappmechanismus zu begreifen. Zwei metallene Sicherungspins lösen, mit dem Fuß auf einen Bügel in Achsnähe Gegendruck ausüben, den Korb am Gestänge nach oben ziehen – schon schwenkt das Hinterrad nach hinten aus. Rastbolzen wieder fixieren, Schutzblech per Schnellspanner nach hinten drehen, und los geht es mit dem »Long vehicle«. Beim ersten Rangieren demonstriert es seinen riesigen Wendekreis; in der Form ist das Rad eben ein kleiner Sattelschlepper.

Dafür nimmt der Gitterkorb ganz schön was auf: 60 mal 40 Zentimeter misst die Transportfläche, für 80 Kilo Zuladung ist sie freigegeben. Damit passen exakt zwei Getränkekisten an Bord, auch den Transport einer schweren Propangasflasche meisterte es im Test. Das Testrad ist ein E-Bike. Der Hersteller bietet das Modell auch ohne Motor an, dann wiegt es acht Kilogramm weniger. Doch 38 Kilo Eigengewicht, im Extremfall 80 Kilo Gepäck, plus die Pfunde der Person im Sattel – da ist das freigegebene Gesamtgewicht von 180 Kilo rasch erreicht. Das alles einen Hügel hinaufzubewegen, dürfte nur sehr fitten Menschen leichtfallen.

Umso beruhigender, wie unprätentiös der Bafang-Frontnabenmotor anzieht. Kein Durchdrehen, kein potenziell gefährlicher Schlupf wie bei manchen anderen E-Bikes mit Motor im Vorderrad. Der Motor sei eigens für die beiden Radstände abgestimmt, sagt Firmenmitgründer Maurer-Laube. Dass am Testrad ein Drehmomentsensor fehlt (bei Verkaufsmodellen soll er bald serienmäßig eingebaut sein), vermittelt am Berg aber ein unnatürliches Fahrgefühl. Das E-Motörchen zieht das Rad regelrecht den Hang hoch, ohne dass dazu viel Muskelkraft erforderlich wäre. Das stört beim Lastentransport allerdings weniger als auf einem sportlicheren Rad.

Das muss man wissen: Convercycle versteht sich als junges Unternehmen, das aus Fehlern lernt – so formuliert es der Erfinder. Negativ ausgedrückt: Die Firma hat das ungewöhnliche Fahrrad unausgereift auf den Markt geschmissen. Am Testrad nerven ein paar Details, die man bei Verkaufsrädern bereits entschärft habe. So mangelt es beim Pedalieren an Fersenfreiheit. Ab einer gewissen Schuhgröße kollidiert die Hacke mit der breiten Stahlrahmenkonstruktion. Mittlerweile verlaufen die Rahmenrohre laut Hersteller enger zueinander. Hindernisse wie Bordsteine überwindet das Convercycle nicht gut, vor allem ausgeklappt – ein Manko vieler Lastenräder. Und wer Bordsteinabsätze achtlos herunterfährt, setzt mit dem Gestänge am Heck mitunter knirschend auf. Der Hersteller hat mit Zusatzrollen am Hinterbau nachgebessert: Sie dämpfen solche Schläge, sagt Maurer-Laube. Es klingt aber nach einer Behelfslösung.

Immerhin sollen die Rollen das Rad auch besser rangieren lassen, wenn man es vertikal aufgebäumt abstellt. Das ist mit einem Set aus Standfüßen und Wandsicherung möglich (65 Euro). Mehrkosten muss auch einplanen, wer die Transporttalente des Convercycle vollständig nutzen möchte. Denn dort, wo das Laufrad im Kompakt-Modus sitzt, klafft im Ausklapp-Modus eine breite Lücke – dummerweise genau im Lastenkorb. Damit kleinteilige Ladung nicht durchfällt, ist ein Hilfsmittel wie Gitterrost, Karton oder Kiste vonnöten, das auf die Transportfläche gelegt wird. In drei Monaten will Convercycle für 80 bis 100 Euro ein klappbares Inlay anbieten, das beim eingeklappten Fahrrad auch als Speichenschutz dient. So schaffte es rechts und links sichere Stauräume, für die zudem passende Taschen in der Entwicklung sind. »Die Zubehörthemen sind erst im Entstehen«, räumt Maurer-Laube ein. Geplant sei auch eine Sitzbank, auf der zwei Kinder hintereinander Platz finden.

Schon lieferbar ist eine praktische Faltbox aus Kunststoff, die genau in den Transportkorb passt. Sie kostet ebenfalls 65 Euro. Davon können zwei übereinander gestapelt mitfahren, mit zusammen 192 Liter Stauraum. Das ist nicht ganz so viel wie bei Pkw-Stadtflitzern der Sorte Smart oder VW Up, erleichtert laut Hersteller in der Stadt aber Mobilität ohne Auto.

Datenblatt Convercycle Electric Motor Bafang, bürstenloser Frontnabenmotor, 250 Watt, 45 Nm Tretunterstützung bis max. 25 km/h, abschaltbar Akku 369 Wattstunden (Wh), entnehmbar Reichweite voll beladen 40 bis 50 km (laut Hersteller) Rahmen Stahl, Einheitsgröße für Körpergrößen von 1,60 bis 2,00 Meter Schaltung Shimano Nexus, Nabenschaltung, 8-fach Bremsen Hydraulische Scheibenbremsen, Discs: 180 mm vorn, 160 mm hinten Laufräder 28 Zoll Bereifung Schwalbe Marathon Gewicht 38 kg Freigegebenes Gesamtgewicht 180 kg Beladung bis 80 kg Ladefläche 60 cm x 40 cm Länge 2,06 m (Compact Mode), 2,75 Meter (Cargo Mode) Radstand 1,20 m (Compact Mode), 2,04 m (Cargo Mode) Preis 4299 Euro (ohne Motor: 2599 Euro)