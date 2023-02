Auch mit der Plattform und der darauf installierten Elektrotechnik soll noch einiges passieren: Im nächsten Jahr gibt’s im gleichen Format ein Cabrio. Mit ein paar Zellmodulen weniger passt der elektrische Triebstrang zudem in den Supersportwagen MC20 und die verlängerte Batterie wiederum soll den nächsten Quattroporte zur elektrischen Luxuslimousine machen.

Aber auch wenn sich Maserati mit dem GranTurismo erstmals an die Generation E wendet – die Petrolheads sind nicht vergessen. Noch im Februar startet der GranTurismo mit einem V6-Benziner. Der 3,0-Liter-Verbrenner leistet im Basismodell »Modena« 490 PS, im »Trofeo« 550 PS. Diese Variante ist natürlich auch billiger: Während der Folgore rund 230.000 Euro kosten wird, starten die V6-Modelle bei gut 178.000 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Den Sound, der keiner ist. Während die Konkurrenz ein Heer von Komponisten für künstliche Klangwelten beschäftigt, verkneift sich Maserati solche Sperenzchen aus dem Synthesizer. Zu hören gibt es lediglich ein Surren in zwei vom Fahrprofil abhängigen Tonlagen. Auch in dieser Disziplin zischt Maserati damit still und heimlich an der Konkurrenz vorbei. Kleiner Nachteil: Die Warngeräusche der Assistenzsysteme und das Knacken des Blinkers wirken umso lauter– und klingen leider so gar nicht hochwertig.

Thomas Geiger ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von Maserati unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.