Günstige Oldtimer Sie haben richtig Lust auf einen Oldtimer, trauen sich aber nicht, einen zu kaufen, weil Altautos in vielen Medien nur noch als Wertanlage thematisiert werden? Keine Angst, man muss nicht erfolgreich an der Börse spekuliert haben, um schönes Blech zu fahren.



Klar, für Opas abgelegte Karren von Mercedes oder BMW sind inzwischen stolze Summen fällig, und für die meisten alten Porsches werden heute Mondpreise gezahlt. Aber zwischen all den teuren Strahlemännern, die in der Regel kaum noch bewegt werden, gibt es sie noch: die Mauerblümchen, die Exoten, die kaum jemand auf dem Schirm hat - und die entsprechend wenig kosten. Und das nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Autos, bei denen die Ersatzteilversorgung kein Problem ist und für einen Auspuff nicht ein ganzes Monatsgehalt einkalkuliert werden muss.



in einer Serie in regelmäßigen Abständen vor. Wir haben sie zusammengetragen und stellen siein regelmäßigen Abständen vor.

Allgemeines zum Modell:

Der Mazda MX-5 ist ein Meilenstein der Automobilgeschichte, denn faktisch hat er den Fahrzeugtyp des Roadsters gerettet. Der war vor 30 Jahren so gut wie ausgestorben. Vor allem neue Sicherheitsbestimmungen in den USA hatten den Flitzern mit dem flexiblen Verdeck zugesetzt. Der einzige Überlebende war der Alfa Romeo Spider, doch der war Ende der Achtzigerjahre technisch veraltet.

Mit Klappscheinwerfern und klassischem Hinterradantrieb kam der Mazda MX-5 im Jahr 1989 zunächst in den USA auf den Markt, ein Jahr später in Deutschland. Der Einstiegspreis lag bei etwa 35.000 Mark.

Das Kontingent war hierzulande binnen Tagen ausverkauft: Der Zweisitzer lag wie ein Brett auf der Straße, die Schaltwege des Fünfganggetriebes waren knackig kurz. Auch der moderne 1,6-Liter-Vierventilmotor überzeugte. Die 115 PS reichten aus, um den nur rund 975 Kilogramm schweren Wagen auf bis zu 195 km/h zu bringen. 1994 wurde ein 1,8-Liter mit 131 PS nachgereicht, der aber kaum mehr Beschleunigung und Endgeschwindigkeit brachte.

Wegen der Lieferengpässe orderten deutsche Mazda-Händler bald US-Versionen als Grauimporte vom MX-5. Diese sogenannten Miata-Modelle hatten teilweise eine bessere Ausstattung an Bord. Es gab Klimaanlage, Tempomat, Alufelgen und Airbags. Ein Automatikgetriebe war auch in den USA Sonderausstattung. Sondermodelle wie Racing Green mit beiger Lederinnenausstattung oder Sun Racer mit gelber Außenlackierung kurbelten den Absatz weiter an.

Alltagstauglichkeit sollte man vom MX-5 aber nicht erwarten. "Das Auto ist ein reiner Zweisitzer, und in den Kofferraum passt gerade mal eine Sporttasche", sagt Lars Westie aus dem niedersächsischen Wiefelstede, der zwei Mazda MX-5 der ersten Generation besitzt.

Wegen des Erfolgs des Japaners brachten andere Hersteller in den Neunzigern eigene Roadster heraus - BMW den Z3, Mercedes-Benz den SLK oder Fiat die Barchetta. Der Mazda MX-5 avancierte in den Folgejahren mit über einer Million verkauften Exemplaren zum meistverkauften Roadster der Welt. Er wird in der vierten Modellgeneration bis heute gebaut.

Warum ausgerechnet der?

Unter den sportlichen, aber bezahlbaren Spaßautos für den Sommer ist der Mazda MX-5 fast unschlagbar. Das Auto ist schrauberfreundlich und erstaunlich günstig im Unterhalt. Gleichzeitig ist der Fahrspaß enorm. Dank des geringen Leergewichts von unter einer Tonne reichen 115 PS aus, um jedem modernen Vertreter-TDI mächtig einzuheizen - vielleicht nicht auf der Geraden, aber in den Kurven. "Wir sagen immer: Wer uns MX-5er auf der Geraden überholt, den überholen wir in der Kurve wieder zurück", sagt Experte Westie. Als einer der letzten Vertreter der Retro-Autos mit Schlafaugen gewinnt der Mazda MX-5 zudem optische Sympathiepunkte. Ansonsten wirkt der Roadster bis heute nicht wie ein altes Auto: "Im Gegenteil", sagt Westie: Bei Oldtimer-Veranstaltungen muss er oft den Fahrzeugschein vorzeigen, um das Fahrzeugalter von 30 Jahren zu belegen. "Viele glauben nicht, dass das Auto schon so alt ist."

Verfügbarkeit:

Es gibt noch Mazda MX-5 der ersten Baujahre, doch viele brauchen dringend Pflege. Meistens handelt es sich um Exemplare mit dem 1,6-Liter-Motor, solche mit der größeren 1,8-Liter-Maschine sind seltener. Breit ist die Auswahl noch bei Fahrzeugen ab Baujahr 1995 mit einem gedrosselten 90-PS-Motor. Der ist zwar im Original nicht so schnell. Mit einfachen Tuningmaßnahmen (andere Zündeinstellung, schärfere Nockenwellen) lässt sich der Vierventiler aber locker auf 105 bis 110 PS bringen.

Ersatzteilversorgung:

Andere Oldtimerfahrer könnten neidisch werden, wenn sie von der guten Ersatzteillage beim Mazda MX-5 hören. Ob Karosseriekomponenten, Verschleißteile oder Zierrat: "Man bekommt eigentlich alles", sagt Experte Westie. In der Regel kann Mazda selbst liefern, alternativ helfen Clubs und Foren. Zudem sind die Preise moderat bis sehr günstig: Ein neues Dach kostet maximal 500 Euro. In der Regel sind die Verdecke nach zehn Jahren hinüber.

Ersatzteilpreise (beispielhaft):

Zahnriemen: ca. 50 Euro plus Einbau

Satz Bremsen vorne komplett (Scheiben und Beläge): 130 Euro

Lichtmaschine: ca. 90 Euro

Kotflügel vorn: 110 Euro plus Lackierung

Schwachstellen:

Auch Sommerautos rosten mitunter. Beim Mazda MX-5 sollte man insbesondere die Schweller inspizieren. Häufig sind die Abläufe des Verdecks verstopft, dann sammelt sich das Wasser in den Schwellern - üble Korrosion kann die Folge sein. Auch Radläufe und die hinteren Kotflügel-Enden gammeln gerne. Die Klappscheinwerfer ermüden im Alter manchmal, dann müssen die Kontakte oder der Stellmotor ersetzt werden. Motorprobleme tauchen selten auf. Selbst ein gerissener Zahnriemen ist nicht weiter schlimm: In dem Fall kollidieren Kolben und Ventile nicht, weil die Aggregate als sogenannte Freiläufer konstruiert sind.

Preis:

Fahrzeuge zum Aufbauen gibt es schon ab 1500 Euro, dann aber in der Regel ohne gültige HU-Plakette. Brauchbare, fahrbereite Autos sind ab 2500 Euro zu finden. Gepflegte Mazda MX-5 aus Liebhaberhand können auch mal 5000 bis 6000 Euro kosten. Generell sind die 16er günstiger, für einen 1.8 ist ein Preisaufschlag fällig.

Anlaufstellen im Internet:

mx-5.de Forum mxfive.at

Tuning und Ersatzteile Tuning