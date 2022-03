Mercedes EQE Konservativ übers Eis driften

Mercedes-Benz startet mit Elektroautos richtig durch: Auf Testfahrt in Nordschweden zeigt der neue EQE, wie die treuen Kunden in der Business-Klasse in Schwung kommen sollen. Und in den USA setzt der Hersteller SUV unter Strom.

Aus Arjeplog und Tuscaloosa berichtet Thomas Geiger