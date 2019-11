Der erste Eindruck: Für einen Ableger der A-Klasse sieht der neue Mercedes GLB verdammt groß aus, und für einen Verwandten der G-Klasse ziemlich mickrig. So wird der jüngste Kompakt-Neuzugang der Schwaben zu einem Scheinriesen.

Das sagt der Hersteller: Glaubt man Mercedes-Vertriebschefin Britta Seeger, dann muss der GLB fast automatisch ein Bestseller werden. "Mittlerweile ist jeder dritte Mercedes-Benz ein SUV, jeder vierte ein Kompaktwagen. Ein kompaktes SUV wie der GLB vereint also alle Erfolgsfaktoren unserer beiden volumenstärksten Segmente." Dass sie damit ziemlich richtig liegt, beweist das kleinere Modelle GLA, das in der letzten Generation zum Bestseller unter den Mercedes-Kompakten wurde. Genau darin liegt aber womöglich auch ein Problem des GLB: Er wird nicht nur Kunden von Konkurrenten gewinnen, sondern auch GLA und B-Klasse kannibalisieren.

Das ist uns aufgefallen: Obwohl trendgemäß verpackt, ist er innen genauso variabel wie ein Van. Die dritte Sitzreihe lässt sich im Wagenboden versenken und die zweite nicht nur in der Neigung verstellen, sondern auch um bis zu 14 Zentimeter verschieben. Je nach Konfiguration schluckt der GLB deshalb ohne Murren eine halbe Fußballmannschaft oder auch mal eine Waschmaschine. Und selbst wenn Erwachsene sich den Weg in die dritte Reihe gut überlegen sollten, wirkt der GLB viel geräumiger als der GLC und die Sitze ganz hinten stehen selbst denen im noch größeren GLE in kaum etwas nach.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Motor im GLB - anders als im GLC und noch größeren Modellen - quer und nicht längs eingebaut ist. Da bleibt mehr Platz für die Insassen. Außerdem braucht der Allradantrieb bei den Kompaktautos weniger Bauraum als das "4Matic"-Allradsystem für die Heckantriebs-Plattformen.

Kleiner und trotzdem geräumiger, sparsamer im Verbrauch und obendrein rund 10.000 Euro günstiger - warum sollte man künftig noch einen GLC kaufen? Weil der größere Bruder insgesamt ein wenig mehr auf Komfort ausgerichtet ist. Das Fahrwerk ist souveräner, die Automatik seidiger als das Doppelkupplungsgetriebe des GLB. Ob man aber deshalb mehr Geld für im Grunde weniger Auto bezahlen will, bleibt jedem selbst überlassen.

Das muss man wissen: Der Mercedes GLB geht noch in diesem Jahr an den Start und kostet mindestens 37.747 Euro. Es gibt ihn mit der gleichen Ausstattung und den gleichen Antrieben wie A-Klasse und Co. - also mit dem so genannten Widescreen-Cockpit inklusive des Infotainment-Systems MBUX sowie digitalen Spielerein wie den vorkonfigurierten Wellnessprogrammen. Unter den Assistenzsystemen sind auch eine aktive Unterstützung bei der Spurführung und der Abstandsregelung.

Die Motorenpalette umfasst zunächst je drei Diesel und Benziner. Die Selbstzünder haben alle zwei Liter Hubraum und entwickeln 116, 150 oder 190 PS. Die Benziner reichen von einem 1,3-Liter mit 163 PS über einen 2-Liter-Motor mit 224 PS bis hin zum GLB 35, für den AMG den 2,0-Liter-Motor auf 306 PS getunt hat. Die Verbrauchswerte liegen einerseits deutlich unter denen von ausgewachsenen SUV-Modellen, doch will Mercedes dem GLB bald ganz den Kraftstoff-Hahn zudrehen: In gut einem Jahr soll das rein elektrische Modell EQB vorfahren.

Das werden wir nicht vergessen. Das gute Gefühl, das sich am Steuer einstellt. Je länger man mit dem GLB unterwegs ist, desto eher glaubt man den Mercedes-Planern, die in dem kompakten SUV den kommenden Bestseller der Marke sehen. Denn der GLB überzeugt nicht nur mit Variabilität und inneren Werten. Sondern vor allem ist er so geschickt zwischen den Welten platziert, dass sich in diesem Auto niemand schämen muss: Nicht so spießig wie ein Van, und für ein SUV viel zu vernünftig.