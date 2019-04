Der erste Eindruck: Vierkant! Zwar lassen Kühlergrill und Frontschürze die V-Klasse nach dem Facelift breiter und vornehmer wirken. Doch an der kastigen Grundform ändert das nichts. Ein Bus bleibt ein Bus.

Das sagt der Hersteller: Die Mercedes-Leute feiern die V-Klasse als Erfolgsmodell. Immerhin haben sie vom aktuellen Modell seit 2014 etwa 209.000 Exemplare verkauft und 2018 mit 64.000 Neuzulassungen einen Rekord aufgestellt. Die Großraumlimousine locke junge Kunden an und erweise sich als Türöffner für neue Märkte - vor allem in Asien. Das Auto läuft seit Anfang 2019 auch in Indien vom Band.

Der Stern auf der Haube ist für Chefingenieur Andreas Hasselwander Verpflichtung: "Je nach Land erwarten die Kunden von uns ähnlichen, zum Teil sogar mehr Luxus als in unseren Limousinen. Und auch beim Fahrverhalten wünschen sie sich den Van auf Augenhöhe mit einem Pkw", sagt der Baureihenleiter. Das erklärt die Stoßrichtung der Modellpflege: Mehr Power und mehr Prestige sollten es sein.

Das ist uns aufgefallen: Wer durch die großen Schiebetüren hinten einsteigt, wähnt sich fast in einem Zimmer. Es gibt bis zu sechs Einzelsitze oder zwei Bänke, ein Hochregal im Kofferraum und auf Wunsch einen Tisch. Alle Möbel gleiten in Schienen, was das Stühlerücken leicht macht. Außerdem ist die V-Klasse der einzige Mercedes im Pkw-Format, in dem die dritte Sitzreihe bequem zu erreichen ist.

Während das Raumerlebnis im Fond einzigartig ist, soll die V-Klasse ganz vorn das typische Mercedes-Gefühl bieten, selbst wenn der Fahrer hoch und nah am Lenkrad sitzt und sich fast wie ein Trucker fühlt. Um die Verbindung zu E-Klasse und Co. zu betonen, gibt es ein Update für Navigations- und Infotainmentsystem. Dazu erweitert ein neuer Motor das Angebot. Der zwei Liter große Vierzylinder-Diesel ist sparsamer als bisher, insbesondere in Verbindung mit der neuen Neungang-Automatik. Vor allem im V 300d hat das Aggregat mehr Durchzugskraft: Brauchten V-Klasse-Fahrer beim Überholen bisher Ausdauer und Anlauf, kommt der Riese jetzt - etwa bei 120 auf der Autobahn - nach einem Kickdown schneller auf Trab.

Zwar wirkt die V-Klasse nobler und ist schneller - doch sie bleibt eng verwandt mit einem Nutzfahrzeug. Auch wenn eine S-Klasse kaum kürzer oder leichter ist, fühlt sie sich wegen des niedrigeren Schwerpunkts und der tieferen Sitzposition viel dynamischer an. Die V-Klasse ist und bleibt eben eine Großraumlimousine.

Etwas nervig ist die Geräuschkulisse des Diesels, der in der V-Klasse lauter und rauer klingt als in der C-Klasse und Co. Man kann den Vierzylinder fühlen und deutlich hören. Weil es eng zugeht im Motorraum und weil gewerbliche Kunden knapp rechnen, sei es mit der Dämmung nicht so weit her wie in einer Limousine, räumt der Chefingenieur ein. Eine Lösung gegen den Lärm ist jedoch in Sicht: Zum Jahreswechsel gibt es die V-Klasse mit Elektroantrieb, dann herrscht beim Reisen Ruhe.

Das muss man wissen: Der Verkauf der überarbeiteten V-Klasse zu Preisen ab 50.242 Euro hat begonnen, ausgeliefert wird ab Mai. Auf Wunsch auch als Reisemobil "Marco Polo". Erhältlich in drei Längen (4,98, 5,14 oder 5,37 Meter), werden sie im spanischen Vittoria gebaut. Dabei gibt es zunächst drei Motorvarianten, die den neuen Vierzylinder-Diesel nutzen und bis auf das Basismodell auch mit Allradantrieb zu haben sind: Den V 220d mit 163 PS, den V 250d mit 190 PS und das neue Spitzenmodell V 300d mit 239 PS und imposanten 530 Nm Drehmoment. Der Verbrauch liegt auf dem Prüfstand mit Werten ab 5,9 Litern auf einem Niveau, das kaum schlechter ist als bei den Limousinen. Und bald geht sogar noch weniger. Die V-Klasse mit einem 204 PS starken E-Motor und einem 100 kWh-Akku für maximal 400 Kilometer Reichweite wird dank Batterieantrieb noch effizienter sein.

Das werden wir nicht vergessen: Die Luxussitze, die Mercedes als Option in der zweiten Reihe anbietet. Zwar schrumpft dann das Platzangebot für den Rest der Insassen im Fond auf Kleinwagenformat. Doch für die Glücklichen in diesen Loungesesseln mit elektrisch verstellbarer Beinauflage, Klimatisierung und Massagefunktion wird die V-Klasse zu Mercedes' King of Comfort, der selbst die S-Klasse aussticht. Dass der Van nicht ganz so schnell ist wie die Limousine, spielt dann keine Rolle mehr. Wer erst einmal in dieser Liege lümmelt, will gar nicht schneller ankommen. Er müsste dann ja auch eher aufstehen und aussteigen.