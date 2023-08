Jürgen Pander:

»Sag mal, Niko, weißt du eigentlich, dass der Kuckuck der einzige Vogel ist, der kein eigenes Nest baut, sondern seine Eier in die Nester anderer Vögel legt?«

Niko Bünten:

»Warum erzählst du mir das jetzt?«

Jürgen Pander:

»Weil wir uns heute noch mit dem Kuckuck beschäftigen werden. Warte mal ab.«

Niko Bünten:

»Dann bin ich mal gespannt.«

Niko Bünten:

»Jürgen, was machst du da oben?«

Jürgen Pander:

»Niko, Ich glaube, ich habe einen Kuckuck vor der Linse. Das ist doch schon auf einem. Nein, das ist kein Kuckuck. Das ist ein Kuckoo! So heißt die Firma aus Baden-Württemberg, die seit zwei Jahren im Camping Geschäft mitmischt. Wir drehen heute eine Runde mit um und durch den Kuckoo Bruno. Jetzt geht's los.«

»Das ist der Bruno von Kuckoo, ein Wohn Anhänger nach dem Motto »Einfach mal losfahren«. Klein, leicht, umweltfreundlich. Und außen wie innen, dazu später mehr, ziemlich hübsch. Kommen wir erst mal zu ein paar Daten. Der Bruno ist 4,40 m lang, 1,98 m breit und 1,89 m hoch und er wiegt leer ungefähr 600 Kg. Das Untere, das die Basis ist ein Stahlfahrgestell. Das ist gebremst und kann bis Tempo 100 km/h gezogen werden. Und dieses Dekor hier auf der Außenhaut, das macht schon auf die erste große Besonderheit des Bruno aufmerksam. Nämlich die Wohnkabine ist komplett aus Holz gefertigt, und zwar aus schichtverleimten Multiplex-Platten. Die werden miteinander verzapft, werden verleimt und zusätzlich von rund 500 Schrauben zusammengehalten. Außen ist dieses Holz mit einer Mischung aus Glasfasern, Epoxidharz und Polyurethan beschichtet und diese Schicht macht den Wagen wasserdicht und dauerhaltbar. Außerdem hat der Bruno drei Echtglasfenster. Hier vorne rechts befindet sich die große Tür für den Ein und Ausstieg. Wir haben eine große Markise. Hier hinten eine kleinere Tür. Zu der kommen wir später noch. Und am Heck ist eine Anhängerkupplung montiert, auf der lässt sich zum Beispiel ein weiterer Fahrradträger installieren. Hier hinten links haben wir den Landstromanschluss und hier hinten gibt es auch eine Aluleiter. Über die kommt man praktisch aufs Dach hinauf, um zum Beispiel Gepäck zu verstauen, Surfbretter, Kanus oder wie in unserem Fall ein Dach Zelt. Wenn zusätzliche Schlafplätze gebraucht werden. Außerdem, das haben wir vorhin schon gesehen, gibt es auch auf der Deichsel noch mal einen Fahrradträger. Man kann den Bruno also ganz nach Wunsch, Bedürfnissen und Laune selbst gestalten und individualisieren. Das fängt bei der Wahl der Außenfarben an, beim Dekor und endet dann bei den vielen, vielen Anbauteile, die es für den Bruno gibt. So viel von außen. Jetzt schauen wir uns das Ferienhäuschen aus Holz von innen genauer an! Der erste Eindruck hier drin: es duftet nach Holz. Das liegt an den unbehandelten Holz Oberflächen hier im Innenraum. Es ist hier außerdem sehr aufgeräumt. Es wirkt robust und richtig gemütlich. Fast wünscht man sich einen Regentag, um in diesem hölzernen Kokon mal sich so richtig heimelig zu machen. Allerdings muss man wissen die Höhe hier drinnen, die beträgt lediglich 1,35 m. Man kann also nicht hier drin aufrecht stehen, zumindest nicht als Erwachsener. Man kann sehr bequem sitzen, aber man braucht schon etwas Gelenkigkeit, um sich zum Beispiel umzuziehen hier drin. Diese Polster hier, die dienen tagsüber als Sitzgelegenheit und als Rückenlehne. Es gibt hier kleine Holzplatten, die sich als Tischchen einstecken lassen. Unter den Fenstern hier ein größerer Tisch, der kann auch stufenlos hin und herbewegt werden. Kann man etwa ein Laptop oder auch eine Kaffeetasse darauf abstellen und er ist auch ganz schnell wieder einfach ausgebaut. Und dann gibt es hier drin jede Menge Staufächer und Ablagen. Hier oben zum Beispiel ein Fach. Dann hier ganz viele Ablagen. Insgesamt sind es übrigens 430 Liter Stau Vermögen, die hier untergebracht werden können. Hier, hier und hier. Weil es Holz ist, kann man natürlich auch jederzeit irgendwo kleine Haken oder andere Dinge anbringen. Die drei Echtglasfenster, die lassen sich allesamt öffnen und sie haben sowohl ein Fliegengitter und eine Verdunkelung. Und das gilt auch fürs Dachfenster. Das ist 40x40 cm groß und es hat auch ein Fliegengitter und eine Verdunkelung. Verdunkelung ist ein gutes Stichwort. Denn jetzt gucken wir mal, wie der Bruno sich zum Schlafzimmer umbauen lässt. Und dieser Umbau, der geht ruckzuck. Der Umbau zur Schlafkabine funktioniert ganz einfach. Nämlich einfach durch Auslegen dieser Polster auf dem Boden und schon hat man eine 2 m lange und 1,40 m breite Liegefläche. Und für Menschen, die noch größer sind, lässt sich dieses Holzteil auch ausbauen oder bzw. aussägen. Und dann hat man eine Bettlänge von 2,25 m und ein extra kleines Polster gibt es auch noch dafür. Außerdem besteht die Option hier oben, und zwar quer ein Kinderbettchen zu installieren. Das ist dann 1,35 m lang und 65 cm breit. Und man hat ja auch noch die Möglichkeit, zusätzliche Schlafplätze im Dachzelt auf dem Dach zu haben. Wenn es hier drin dunkel und kuschelig ist, dann gibt es natürlich auch eine Beleuchtung. Niko kannst du mal eben drücken? Die LED Lampen gehen dort an der Tür an! Und da haben wir auch gleich noch ein Leselicht. Niko, das kannst du vielleicht auch mal anschauen. Und die Stromversorgung hier für diese LED Lichtleiste, die funktioniert über einen LFP-Akku, der von außen geladen werden kann, beispielsweise über den Landstromanschluss oder aber über eine portable Solaranlage, die sich ebenfalls anschließen lässt. Hier drin gibt es zudem noch eine 230 Volt Steckdose, die immer dann funktioniert, wenn der Wagen an Landstrom angeschlossen ist und mehrere zwölf Volt Steckdosen, die aus dem Akku gespeist werden. Zudem haben wir hier im Dach eine Belüftung und auch unter der Küchenzeile und Küchenzeile ist ein gutes Stichwort, denn die gucken wir uns als nächstes an! Die Küchenzeile befindet sich unter diesen Klappen hier. Und hier gibt es reichlich Platz für Küchenutensilien und Lebensmittel und auch Platz für einen separaten Gaskocher. Was es nicht gibt im Bruno. Das ist eine fest installierte Gasanlage. Es gibt keine Wasserversorgung und es gibt auch keinen Kühlschrank. Es ist eben auch kein klassischer Wohnwagen mit allem Pipapo, sondern eher ein luxuriöses Zelt aus Holz. Und weil es auch viel, viel Camping mäßig ist, draußen im Freien zu kochen, funktioniert das mit dem Bruno wunderbar. Niko, ich komme mal raus zu dir. Die Küchenzeile, die wir schon kennen, lässt sich nämlich wie eine Schublade ausziehen und dann hier als Outdoor Küche nutzen. Wenn sie hier rausgezogen ist, kann man sogar hier unten noch an diese Schublade rankommen. Auch noch mal reichlich Platz. Es gibt hier ein Außenlicht um am Abend hier Essen zubereiten zu können und es gibt an der Innenseite der Tür dieses wirklich clevere Regal. Clever deswegen, weil hier drin Magnete eingearbeitet sind, sodass diese Gewürz Dosen und auch die Tassen nicht runterfallen können.«

»Niko, was meinst du? Jetzt haben wir einen Kaffee verdient, oder?«

Niko Bünten:

»Ja, ich würde nehmen.«

Jürgen Pander:

»Na dann. Hier erstmal Kaffee.«

Niko Bünten:

»Oh, danke.«

Jürgen Pander:

»Die Idee zu diesem Leichtbau Camper aus Holz entstand während der Coronapandemie und 2021 wurde die Firma Kuckoo Camper gegründet. Inzwischen ist die Nachfrage derart groß, schon 220 Modelle sind ausgeliefert, dass die Erfinder mit der Hamburger Firma GMI kooperieren. Diese Firma hat die Serienfertigung des Bruno übernommen. Und in Löchgau im Baden-Württemberg, dort, wo der Hauptsitz von Kuckoo ist, damit schon am nächsten Modell getüftelt und es wird serienreif gemacht. Die noch leichtere, noch kleinere Emma.«

»Wir bleiben aber noch mal beim Bruno. Gut gefallen uns der Einfall, einen kleinen Leichtbau Camper ganz aus Holz zu bauen. Dann die sehr präzise und liebevolle Verarbeitung und der modulare Aufbau, der es ermöglicht, diesen Bruno wirklich ganz nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Minuspunkte sind, dass man mit dem Bruno praktisch immer einen Campingplatz braucht, weil es gibt weder eine Wasserversorgung noch eine Toilette, noch eine Wasch Gelegenheit. Außerdem gibt es auch keine Heizung und schließlich muss man wissen, dass mit dem Bruno man eher zum Camping unterwegs ist und nicht Caravaning macht. Aber das kann für manche natürlich auch ein Pluspunkt sein.«

Niko Bünten:

»Und was kostet der Bruno hier?«

Jürgen Pander:

»Das Basismodell kostet ab 19.490 €. Und unsere Variante, die wir heute angeschaut haben, mit sehr vielen Extras, die kostet rund 25.000 €. Aber, und da fällt mir der Kuckuck noch mal ein. Man soll ja, sagt das Sprichwort im Frühling, wenn man ihn rufen hört, dreimal auf seinen Geldbeutel klopfen, dann geht einem das Geld nicht mehr aus. Wäre doch mal einen Versuch wert, oder?«

Niko Bünten:

»Stimmt. Lass es dir schmecken.«

Jürgen Pander:

»Jo!«