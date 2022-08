Monterey Car Week Das »Beste« zum Schluss

Über die Nachricht aus Genf lachten manche an der US-amerikanischen Westküste wohl nur. Die Frühjahrs-Automesse in der Schweiz wurde zum vierten Mal in Folge abgesagt, diesmal aus Mangel an Interesse. Derweil boomt die Monterey Car Week in Kalifornien: Was vor über siebzig Jahren mal als Oldtlimer Concours begonnen hat, ist mittlerweile zum größten und vielleicht sogar bedeutendsten Event der PS-Welt geworden. Die Petrolheads feiern auf der Halbinsel zwei Stunden südlich von San Francisco eine rauschende Vollgas-Party, und am 18. Loch des Golfplatzes von Pebble Beach inspizieren Juroren das edelste Altmetall.