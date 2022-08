Das muss man wissen: Nachdem der alte 3-Wheeler im letzten Jahr ausgelaufen ist, fährt Morgan jetzt gerade die Produktion des neuen hoch und will die ersten Autos noch in diesem Sommer ausliefern. Die Preise beginnen bei 55.000 Euro, was verdammt viel Geld ist für ein Spielzeugauto, mit dem man gemessen an konventionellen Autos kaum weiterkommt als damals auf dem Dreirad im Kindergarten. Aber anderseits ist es verdammt wenig für eine Fahrmaschine, die mehr Spaß macht und insbesondere auf öffentlichen Straßen mehr Erlebnis bietet als jeder Ferrari und dabei noch mehr Blicke fängt als ein Bugatti.

Los geht es erst einmal mit dem Dreizylinder, und während die Preisliste über 200 Accessoires und Ausstattungsvarianten bietet, ist von einem Antrieb nicht die Rede. Zumindest nicht laut und nicht freiwillig. Doch auch in Malvern Link wissen sie, dass sie über kurz oder lang nicht um die Elektrifizierung herumkommen. Und nachdem sie schon vom alten Threewheeler mal eine Studie mit Batterien statt Benzintank gebaut haben, wird die Technik beim neuen in ein paar Jahren in Serie gehen.

Das werden wir nicht vergessen: Den hochprozentigen Gefühlscocktail am Ende der Testfahrt: Erleichterung, weil man den Ritt mit dem rasenden Einbaum heil überstanden hat; Begeisterung, weil Fahren diesseits eines Motorrades kaum sonst irgendwo so intensiv ist und vor allem, weil man sonst nirgends mit so wenig PS und entsprechend wenig Benzin so viel Spaß haben kann. Und Überraschung, weil man aus der Badewanne auf Rädern zum ersten Mal sorglos aussteigen kann, ohne sich an dem jetzt unter dem Blech verlegten Auspuff die Wade zu verbrennen. Spätestens dann haben auch die Traditionalisten unter den Kunden, und das sind bei Morgan die Mehrheit, mit der Neuerfindung des Dreirades ihren Frieden gemacht.

Thomas Geiger ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von Morgan unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.