9-Euro-Ticket Metronom verbietet Fahrradmitnahme in Zügen

Die Mitnahme von Fahrrädern in deutschen Zügen ist auch ohne das 9-Euro-Ticket bislang ein Kraftakt. Das gilt besonders für den Transport in ICs oder ICEs. Doch durch das erhöhte Fahrgastaufkommen seit dem Schnäppchenticket ist es für Reisende noch schwieriger geworden, den Drahtesel mitzunehmen. In Regionalzügen des Bahnbetreibers Metronom dürfen Räder ab Freitag nun auf mehreren Strecken nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr dabei sein.