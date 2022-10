Der Vorgang erinnert ein wenig an eine Autowaschanlage: Der Wagen parkt automatisch in der Box ein und rollt in einer Führung in Position. Während eine Hydraulik ihn etwas anhebt, löst ein Roboter von unten die Bolzen. Er nimmt den leeren Akku heraus, greift einen vollen aus dem Lager und zieht die Schrauben wieder an. Das alles dauert insgesamt nur fünf Minuten. Der Haken: Während es in China bereits über 1100 solcher Stationen gibt (wo zwölf Millionen-mal Akkus gewechselt wurden), sind es in Europa bislang nur drei: Zwei in Norwegen und eine bei Augsburg. Eine vierte ist in Berlin im Bau. Bis zum Jahresende hofft Nio auf immerhin 20 auf dem Kontinent.

Recht flott baut der Hersteller die Modellpalette aus. Schon im Frühjahr folgen auf der gleichen Plattform der etwa 50 Zentimeter kürzere ET5 sowie als erstes SUV für den Export der ES7. Der hat das riesige Format von BMW iX und Mercedes EQS SUV. Kaufen kann man allerdings keines dieser Autos. Nio bietet seine Fahrzeuge nur im Abonnement an. Das wird billiger, je länger man sich bindet – los geht es beim ET7 mit 1199 Euro im Monat.

Auch ein klassisches Händler- und Servicenetz sparen sich die Chinesen, stattdessen gibt es einen Onlineshop. In Berlin öffnet zudem bald das erste von etwa einem halben Dutzend deutscher »Nio-Houses«, das sind eher Begegnungsstätten denn Flagship-Stores. Bei Problemen mit dem Wagen kommt Nio-Serviceteam zum Kunden. Es repariert vor Ort oder lässt einen Ersatzwagen da.