Autogramm Nissan GT-R 50 Schnell weg!

Der erste Eindruck: Das Auto sieht aus wie ein Einzelstück für einen Hollywood-Film oder eine Designstudie für eine Automesse.

Das sagt der Hersteller: Im diesem Fall gibt es zwei Hersteller. Nissan, der mit dem GT-R die technische Basis liefert. Und das Designstudio Italdesign, dass die Karosserie gezeichnet und gefertigt hat. Die von Giorgio Giugiaro in den späten Sechzigerjahren gegründete Firma verantwortet legendäre Autos wie den BMW M1, DeLorean DMC12 und Maserati Bora, hat aber auch schlichte Klassiker wie den ersten Audi 80 entworfen. Zu Audi gehört das Studio auch heute, darf aber offensichtlich auch Aufträge von Fremdfirmen annehmen - und derer sollen es künftig mehr werden.

Für Andrea Porta, Projektverantwortlicher bei Italdesign, ist der GT-R deswegen ein Werbefahrzeug in eigener Sache. "Das Auto wird kein Einzelstück bleiben", sagt er. Porta war es, der mit der Idee für die extreme Kleinserie zum Modelljubiläum an Nissan herangetreten ist. "Wir wollten zeigen, was wir bei Italdesign auf die Räder stellen können." Porta will Folgeaufträge an Land ziehen und brüstet sich deshalb mit einer Entwicklungszeit von nur wenigen Monaten vom ersten Pinselstrich bis zu den ersten Testkilometern des Prototypen.

Im März 2020 soll die Produktion im Werk in Turin anlaufen und dann pro Woche ein Exemplar ausgeliefert werden - bis das Limit von 50 Stück erreicht ist. Wenn es klappt, könnte es ein Gewinn für beide Firmen werden: Italdesign hätte seine Leistungsfähigkeit als Mini-Schmiede unter Beweis gestellt. Und Nissan Aufmerksamkeit für seinen Supersportwagen erzeugt, der inzwischen trotz jährlicher Updates etwas gealtert ist.

Das ist uns aufgefallen: Schüchtern sollte man in diesem Auto nicht sein. Wo der Jubilar auftaucht, steht er sofort im Brennpunkt des Interesses. Den normalen GT-R übersehen Laien immer noch gern, Kennern entlockt er wegen seiner langen Bauzeit von nunmehr 22 Jahren nur noch müdes Interesse. Doch bei dem Goldstück zum 50. Jubiläum ist das anders. Der sieht durch die Farbe und die Form mit der tiefen Schnauze, dem flachen Dach und dem gewölbten Heck so exotisch aus, dass selbst die Polizisten die Radarpistole weglegen und stattdessen das Smartphone zücken.

Aber nicht nur in Sachen Optik wurde aufgerüstet. Dem ohnehin schon potenten Motor wurde mithilfe von Teilen aus Nissans Rennsport-Sparte eine weitere Frischzellenkur verordnet. Das Ergebnis sind 720 Bi-Turbo-PS statt den 600 Pferdestärken des Vorgängermodells, das Drehmoment des 3,8-Liter-V6-Motors wurde von 652 auf 780 Nm gesteigert. Die Fahrleistungen gibt Nissan wie folgt an: Der Sprint von Null auf Hundert wird unter 2,5 Sekunden erledigt, die Top-Speed liegt über 315 Km/h. Damit das goldene nicht abhebt

Ob die wenigen glücklichen Besitzer diese Werte regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, bleibt abzuwarten. Im Innenraum sitzt man eher unbequem, außerdem ist die Übersicht wegen der flachen Heckscheibe und der von Italdesign radikal-minimal gestalteten Außenspiegel extrem überschaubar. Je länger die Testfahrt dauert, desto mehr verhärtet sich der Eindruck, dass dieses Auto nicht als Sportskanone, sondern als Schaustück gedacht ist.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Nissan GTR 50 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Den GT-R 50 wird es genau 50 Mal geben - ein Exemplar für jedes Jahr, seit dem Nissan das Original baut (wobei die Vorgängermodelle bis 2007 unter dem Namen "Skyline GT-R" verkauft wurden). Diese Exklusivität hat ihren Preis: Der Grundpreis des Wagens liegt bei 990.000 Euro plus Steuern, das macht den Wagen zum bis dato teuersten Modell in der Firmengeschichte.

Doch damit ist das Ende der Preiseskalation noch lange nicht erreicht. Auch der mehr als eine Million Euro teure GT-R 50 lässt sich weiter individualisieren - und damit teurer machen. Italdesign bietet zum Beispiel eine einzigartige Lackierung in jeder Wunschfarbe möglicher Kunden an. Porta: "Wir mischen den Farbton individuell und überlassen dem Käufer die Rezeptur. Diese Farbe gibt es dann weltweit nur an diesem einen Auto."

Das werden wir nicht vergessen: Die Fahrer anderer Supersportwagen während der Testfahrt mit dem MT-R 50. So, wie Pfauen ihr Rad schlagen, buhlten sie mit lauten Gasstößen und Zwischensprints um die Aufmerksamkeit der Passanten - vergebens. Beleidigt - weil kaum beachtet - rauschten sie wieder ab. Auch der Typ im Aston Martin. Der war offenkundig so genervt, dass er an der nächsten Ampel fast dem Vordermann ins Heck gekracht wäre. Dass sein Auto nicht nur beim Sprint, sondern auch beim Schaulaufen gegen einen Nissan verliert, konnte der Fahrer offenbar nur schwer verwinden.