Autogramm Opel Astra mit CVT-Automatik Spritsparen mit dem Wundergetriebe

Der erste Eindruck: Astra halt. Vom Wundergetriebe ist nix zu sehen.

Das sagt der Hersteller: : Ein "Quell der Fahrfreude" sei die neu entwickelte stufenlose Automatik, schwärmt man bei Opel. Der Clou bei dieser Form der Kraftübertragung ist die variable Übersetzung, die den Motor stets im idealen Drehzahlbereich hält. Lediglich bei sportlicher Fahrweise verwendet das Getriebe, das von der ehemaligen Konzernmutter General Motors neu entwickelt wurde, ein abgestuftes Schaltprofil.

"Autofahrer, die Automatik wählen, gehen verhalten mit dem Gasfuß um", erklärt Opel-Sprecher Sven Markurt. Weil der Motor mit dem neuem adaptiven Getriebe permanent im sogenannten "Sweet Spot" des optimalen Wirkungsgrads arbeite, könne man den Astra selbst mit Automatik unter sechs Litern Verbrauch fahren. "Gegenüber der bisher eingesetzten 6-Gang-Wandlerautomatik spart es 16-30 g/km CO2 ein, in Litern 0,8 bis 1,4 nach WLTP", sagt Markurt.

Neu sind CVT-Getriebe (CVT steht für Continuously Variable Transmission) nicht. Die Anfänge der Technologie reichen bis in die Fünfzigerjahre zurück: Damals brachte der niederländische Fahrzeughersteller DAF die vollautomatische Variomatic auf den Markt. Sie arbeitet ähnlich wie der Antrieb beim Fahrrad: Je nach Geschwindigkeit und Fahrwiderstand wird dort die Kette auf kleinere oder größere Zahnräder umgelegt.

Die Variomatic funktioniert ähnlich, allerdings mit einem Keilriemen und konischen Rollen statt einer Kette und Zahnrädern. Riemen und eine Fliehkraftkupplung sorgen dafür, dass das System ohne Gänge funktioniert. Die kuriose Folge: Modelle wie der DAF 44 konnten vorwärts und rückwärts theoretisch gleich schnell fahren.

Das neue Astra-Getriebe ist Teil der Bemühungen von Opel, die gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Reduktion zu erfüllen und die Verbrauchswerte zu senken. Der Astra nimmt als Volumenmodell dabei eine Schlüsselrolle für den PSA-Konzern ein. Insbesondere die neuen Dreizylinder-Turbobenziner wurden auf Effizienz getrimmt. Die stufenlose Automatik ist ausschließlich in Kombination mit einem 1,4-Liter-Aggregat (140 PS) erhältlich. Den CO2-Ausstoß gibt Opel mit 138 Gramm pro Kilometer an. Zum Vergleich: Der kleinere, handgeschaltete 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo (110 PS) kommt bloß auf 99 Gramm.

Das ist uns aufgefallen: Automatikgetriebe bot Opel schon beim Urahn des Astra an, dem braven Kadett. Diese Drei- oder Viergang-Automaten waren träge Gesellen. Im Vergleich dazu ist der Astra mit dem VCT-Getriebe ein Jungspund - auch ohne OPC- oder Gsi-Schriftzug. Der Dreizylinder mit 140 PS hängt munter am Gas und brummt laut auf, wenn man das Pedal fester drückt. Das maximale Drehmoment von 236 Newtonmetern liegt bereits ab 1500 Touren an, das System zieht aber auch freudig und ruckfrei in höhere Drehzahlbereiche. Nur bei durchgetretenem Gaspedal - etwa auf der Autobahnauffahrt - sind plötzlich Gangwechsel spürbar.

Fahrzeugschein Hersteller: Opel Typ: Astra Automatik Karosserie: Limousine Motor: Dreizylinder-Turbobenziner Getriebe: Stufenlose Automatik Antrieb: Front Hubraum: 1.342 ccm Leistung: 145 PS Drehmoment: 236 Nm Von 0 auf 100: 9,6 s Höchstgeschw.: 210 km/h Verbrauch (ECE): 6,0 Liter CO 2 -Ausstoß: 138 g/km Kofferraum: 370 Liter Gewicht: 1.340 kg Maße: 4370 / 1871 / 1485 Preis: 32 EUR

Beeindruckend ist die Laufruhe bei gemächlicher Fahrt. Dank gegenläufiger Ausgleichswelle werkelt der Astra-Dreizylinder angenehm kultiviert, gerade in Kombination mit der neuen Automatik. Im Stadtverkehr bei 50 bis 60 km/h gleitet der Kompakte mit kaum 1000 Umdrehungen leise dahin. Bei 100 km/h sind es bloß 2000 Touren.

Das Fahrwerk wirkt dagegen etwas zu straff ausgelegt. Nerven kann auch der Einpark-Assistent. Die Sensoren schlagen beim Rangieren oft Daueralarm. Die Rückfahrkamera kann man sich bei der kompakten Limousine eigentlich sparen. Insgesamt macht der neue Astra aber einen qualitativ sehr guten Eindruck. Das ist auch notwendig: Künftig wird er sich mit dem neuen VW Golf 8 messen müssen.

Das muss man wissen: CVT-Getriebe kommen heutzutage vor allem bei Motorrollern zum Einsatz. Autohersteller boten immer mal wieder eine stufenlose Automatik an, zum Beispiel Audi mit der Multitronic. Durchsetzten konnte sich die Technik bislang nicht. Hoher Verschleiß und teure Werkstattkosten gehören zu den Nachteilen, teils auch ein ruckeliges und träges Fahrverhalten. Einwandfrei funktioniert das CVT-Getriebe im Toyota Prius, dort klagen nur Autojournalisten über den sogenannten Gummiband-Effekt.

Gemeint ist damit die Tatsache, dass Drehzahl und Tempo entkoppelt sind. Man tritt aufs Gas, dir Drehzahl geht hoch in den Bereich des maximalen Drehmoments - nur das Auto beschleunigt langsamer. Daher der Gummiband-Name. Zudem kann das Aufheulen beim Beschleunigen nerven. Dieses Aufheulen zeigt der Astra 1.4 Turbo auch, allerdings nur beim rasanten Anfahren.

Das versprochene Sparwunder ist der Wagen mit stufenloser Automatik übrigens nicht: Im Berliner Stadtverkehr mit vielen Stop-and-go-Phasen betrug der Verbrauch im Test 9 Liter, im Mix mit Landstraßen- und Autobahnpassagen 8 Liter. Opel gibt deutlich weniger an, nämlich 5 bis 6 Liter. Zwar wiegt der Dreizylinder-Turbo auch mit Automatikgetriebe nur etwa 1,3 Tonnen. Weiteres Spritsparen verhinderten beim Testwagen mit der Ausstattung "Elegance" jedoch zahlreiche Komfort- und optische Extras - etwa Klimaautomatik und Sitzheizung oder überdimensionierte 18-Zollräder auf 225er-Breitreifen.

Außerdem ist das Getriebe nicht ganz billig: Mit handgerührtem Sechsgang-Schaltgetriebe ist der Astra je nach Ausstattungslinie mindestens 2000 Euro günstiger.

Das werden wir nicht vergessen: Wenn man bei höherem Tempo vom Gas geht, erinnert der Astra an ein Flugzeug, das vor dem Landeanflug den Schub abschaltet: Dann hört man den Motor mitunter gar nicht mehr. In den Innenraum dringen dann nur noch Fahrtwind- und Abrollgeräusche. Auch bei der Dämmung des Astra hat Opel sich Mühe gegeben.