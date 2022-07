Um Opel war es zuletzt still geworden. Die Marke musste erst die Adoption durch Peugeot und Citroën schlucken, und danach in der durch Fusion mit Fiat-Chrysler gebildeten Stellantis-Gruppe ihren Platz finden. Jetzt jedoch riskiert Opel buchstäblich wieder eine große Klappe. Beflügelt von einem positiven Ergebnis im vergangenen Jahr und einem positiven Echo auf den neuen Astra, soll der Sports Tourer den Erfolg weiter ausbauen. »Dieses Auto soll der Lademeister in seinem Segment werden«, sagt Overhaus, und meint damit ganz offensichtlich nicht nur den Stauraum, sondern auch die Zulassungsstatistik. Dabei schielt Opel neben VW Golf Variant und Ford Focus Turnier auch auf so manches kompakte SUV-Modell. Denn diese Autos sind meist teurer und bieten zudem oft weniger Platz als der Astra mit Kombiheck. Und was dem Kombi trotz des Designs an Sex-Appeal fehlen mag, macht er mit größerer sozialer Akzeptanz wieder wett.