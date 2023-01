Ora Funky Cat im Test: Charme-Offensive aus China

Klingt albern, kann aber helfen – erst recht, wenn ein E-Auto so langsam lädt wie der Funky Cat. So solide sich das Kätzchen fahren lässt, so ausgewogen Federung und Lenkung abgestimmt sind und so flott und flüssig der Kleinwagen durch den Stadtverkehr tigert – so lahm ist er an der Steckdose. Mehr als 67 kW Gleichstrom sind nicht drin, sodass es trotz des eher kleinen Akkus quälend lange 48 Minuten dauert, bis die Batterie zumindest zu 80 Prozent gefüllt ist.