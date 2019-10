Der erste Eindruck: Der neue Peugeot 208 sieht aus wie Asterix nach einer Pulle Zaubertrank - klein, kräftig und ziemlich mutig.

Das sagt der Hersteller: "The Power of Choice", so umschreibt Peugeot-Produktmanager Guillaume Clerc die Strategie für dem neuen 208. "Bei uns können sich die Kunden frei entscheiden, ob sie einen Benziner wollen, einen Diesel oder ob sie schon reif sind für die Elektromobilität." Kompromisse müssten dabei nicht gemacht werden, denn weder beim Design gebe es Unterschiede, noch bei den Platzverhältnissen.

Was nach Entgegenkommen gegenüber der Kundschaft klingt, komme auch den Planern im Mutterkonzern PSA entgegen, räumt Clerc ein. Denn niemand könne derzeit sagen, wie sich der Elektroauto-Absatz entwickeln werde. "Mit unserer Multi-Energie-Plattform sind wir flexibel und können mit fünf Prozent Elektro-Anteil genauso gut leben wie mit 30 Prozent", sagt Clerc. Obwohl bei den aktuellen Vorbestellungen die E-Quote bei 25 Prozent liegt, rechnet Clerc insgesamt mit rund 10 Prozent E-Varianten. "Das ist auch die Größenordnung, auf die wir uns einstellen", ergänzt Steffen Raschig, Chef von Peugeot in Deutschland.

Die Kunden haben nicht nur beim Antrieb die Wahl, sie sind in gewisser Weise sogar beim Design flexibel. Denn der 208 ist auch deshalb so mutig peppig und polarisierend gestaltet und erlaubt sich ein derart futuristisches Interieur, weil er einen - nun ja -eher konservativen Cousin bekommt. Denn auf der gleichen PSA-Plattform mit den identischen Motorisierungen erscheint auch ein neuer Opel Corsa.

Das ist uns aufgefallen: Ähnlich wie die Schwestermarke DS hat es Peugeot in den vergangenen Jahren geschafft, den Autos einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter zu geben. Der 208 legt jetzt nochmal einen drauf. Denn es gibt nicht nur die schicke Klaviatur mit den zentralen Schaltern in der Mittelkonsole, die Sensorfelder und den Touchscreen sowie das ungewöhnlich kleine Lenkrad mit den weit nach oben gerückten Cockpit-Instrumenten. Sondern die Anzeigen des sogenannten i-Cockpit wirken durch einen optischen Trick jetzt auch noch dreidimensional.

Mit diesem ungewöhnliche Ambiente sticht der 208 aus der Menge der Kleinwagen heraus - und die Auswahl unter drei Antriebsarten ist in dieser Klasse, abgesehen von den Schwestermarken DS und Opel, (noch) konkurrenzlos. Schon mit dem 101-PS-Benziner aus der Mitte der Motorenpalette, dem Peugeot den größten Verkaufsanteil zurechnet, ist man mehr als ausreichend motorisiert. Zudem ist die neue Plattform für den 208 nicht nur um 30 Kilo leichter geworden, sondern auch steifer und durch die größere Stabilität vor allem leiser.

Doch beim Fahren gibt sich das Auto eher gewöhnlich - egal, ob als Benziner, Diesel oder mit Akku. Und zum echten Pulsbeschleuniger fehlt den Auto fahrerischer Pep. Dafür ist die Lenkung zu indifferent und das Fahrwerk zu sehr auf Komfort ausgelegt. Insgesamt wirkt das Fahren fast ein bisschen nebensächlich. Der optisch langweiligere Opel Corsa bringt da - so war es zumindest bei den Testfahrten mit dem Prototypen - das Blut ein bisschen stärker in Wallung.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Peugeot 208 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das eher nüchterne Fahrverhalten ist nicht der einzige Kritikpunkt am 208. Auch beim so genannten Package hat Peugeot ein bisschen geschlampt. Denn so bequem die Sitze vorn auch sein mögen und so viel Platz man dort hat, kommt hinten nichts davon an, dass der neue 208 um rund zehn Zentimeter in die Länge gegangen ist und nun 4,06 Meter misst. Die Kniefreiheit im Fond ist mäßig und der Kofferraum ist gegenüber dem Vorgängermodell um 20 auf 265 Liter geschrumpft. Auch das macht der identisch lange Corsa etwas besser und bietet 15 Prozent mehr Ladevolumen.

Das muss man wissen: Bestellen kann man den Peugeot 208 seit ein paar Wochen, zu den Händlern kommt er ab November. Während man mit den Verbrennern dann sofort vom Hof fahren kann, wird der e-208 mit Blick auf die CO2-Vorgaben aus Brüssel erst im neuen Jahr ausgeliefert. Die Preise für den Verbrenner beginnen bei 15.490 Euro, das E-Modell kostet mindestens 30.450 Euro.

Dafür gibt es einen 100-kW-Motor und einen Akku mit 50 kWh Speicherkapazität. Das reicht für Geschwindigkeiten bis 150 km/h und nach WLTP-Norm für 340 Kilometer Reichweite. Bei den Verbrennern hat man die Wahl zwischen einem 1,2 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 75, 101 oder 131 PS oder einem Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Liter Hubraum, der 102 PS leistet.

Besonders stolz ist Peugeot auf die vielen Assistenzsysteme des 208, die sonst eher in höheren Klassen angeboten werden. So gibt es unter anderem eine automatische Abstandsregelung mit Stop-and-Go-Funktion sowie eine Spurführungshilfe mit aktivem Lenkeingriff. Allerdings kostet das alles extra - ebenso wie das 3D-Cockpit. Auch ohne Elektromotor kann man den Preis daher nahe an die 30.000-Euro-Marke treiben.

Das werden wir nicht vergessen: Das weiterentwickelte i-Cockpit, dessen digitale Anzeigen nun durch die Projektion auf mehrere, hintereinander gestaffelte Kunststoffscheiben einen 3D-Effekt bekommt. Das sieht nicht nur einzigartig aus, sondern ist nach Untersuchungen der Entwickler auch leichter abzulesen und spart so bei der Informationsaufnahme eine halbe Sekunde. Bei Tempo 100 legt man in dieser Spanne 15 Meter zurück.