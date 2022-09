Das sollte man wissen: Gestandene Bikerinnen und Biker halten Dreiradroller für bessere Rollstühle, und sogar die Großroller-Gemeinde belächelt das zweite Vorderrad oft als Stützrad, zumindest in Deutschland. Piaggio kann es egal sein. Mit weltweit mehr als 230.000 verkauften Einheiten in 16 Jahren ist der MP3 ein Bestseller. In Metropolen wie Paris ist er aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Wettbewerber wie Peugeot Motocycles und Kymco spielen mit ihren Dreiradmodellen nur eine Nebenrolle. In Deutschland flitz­ten im ersten Halbjahr 2022 fünf Dreiradroller in die Top 25 der meistverkauften Motorroller. Marktführer Piaggio ist mit allen drei aktuellen MP3-Modellen im Ranking vertreten und kommt in Summe auf 785 Exemplare. Yamaha folgt mit dem Tricity 300 (430 Neuzulassungen) auf Rang zwei.