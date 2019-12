Autogramm Porsche Taycan 4S Diese Diät fällt gar nicht schwer

Der erste Eindruck: Vertraut - auch der Elektro-Porsche sieht unverkennbar aus wie ein Porsche.

Das sagt der Hersteller: Mehr braucht man nicht, das räumt selbst Porsche-Projektleiter Stefan Weckbach ein. Klar, die Top-Varianten des Elektro-Sportwagen, der Turbo und Turbo S, sind auf dem Papier potenter. Aber sie kosten auch deutlich mehr als 150.000 Euro, was den Absatzzahlen gewisse Grenzen setzt. Weil Porsche aber große Stückzahlen braucht, um die CO2-Ziele zu erreichen, unterfüttern die Schwaben die Taycan-Baureihe jetzt mit der Variant 4S.

"Der Unterschied zu den Turbo-Modellen nur in seltenen Extremsituationen erlebbar", sagt er. Mit dem 4S ist das Downsizing in der Modellpalette noch nicht komplett. "Später wird es noch eine Variante für weniger als 100.000 Euro geben", heißt es bei Porsche. Außer dem fünfstelligen Preis wird dieses Auto noch einen weiteren Vorteil haben: "Die Einstiegsvariante verfügt nicht über zwei, sondern nur über einen Motor. Daher wird die Reichweite auf mehr als 500 Kilometer steigen."

Das ist uns aufgefallen: Während man bei Verbrenner-Modellen zumindest am Klang und an der Charakteristik des Motors, dessen Ansprechverhaltens und Drehzahlaufbaus einen Unterschied zwischen den einzelnen Varianten erkennt, ist das bei E-Modellen anderes. Im Taycan 4S sieht es nicht nur genauso aus wie in den Typen Turbo und Turbo S, der Wagen fühlt sich auch genauso an.

Das ist kein Wunder, denn die beiden Top-Modelle sind für den Alltag so dermaßen übermotorisiert, dass sie ohnehin kaum jemand ausfährt. Und solange man nicht die Launch-Control für den Kavalierstart aktiviert, das Pedal voll durchtritt und nebenbei auch noch die Stoppuhr zückt, wird man keinen Unterschied zwischen den maximal 571 PS des 4S oder den bis zu 761 PS der Turbo S spüren. Mal ehrlich: Wie oft beschleunigt man tatsächlich in 2,8 (Turbo) oder 4,0 Sekunden (4S) aus dem Stand auf Tempo 100? Oder wie oft fährt man 250 km/h und wünscht sich noch mehr?

Der 4S ist also alles andere als ein Verzichtsfahrzeug und deutlich sportlicher als alle anderen Elektroautos, mit denen Nobelhersteller Jagd auf Tesla machen. Das liegt nicht nur an dem maximalen Drehmoment von 640 Nm der beiden Motoren, die lässig über die 2,1 Tonnen Leergewicht hinweg täuschen. Weil der Taycan - anders als Audi E-Tron oder Mercedes EQC - eben kein SUV ist, sondern eine flache Limousine, ist man der Straße deutlich näher. Dazu kommen der durch den Batterien im Fahrzeugboden weit nach unten gerückte Schwerpunkt, außerdem die Allradlenkung, die den knapp fünf Meter langen Taycan handlich und agil erscheinen lässt.

Wahrnehmbare Unterscheide zwischen den Varianten gibt es vor allem bei der Ausstattung. Um die zu identifizieren, muss man in die Details der Preisliste abtauchen. Dort allerdings wartet eine unerfreuliche Entdeckung: Dass bei einem 100.000 Euro-Auto zum Beispiel der intelligente Tempomat nicht zur Serienausstattung gehört sondern aufpreispflichtig ist, darf man getrost als Unverschämtheit werten.

Rein oberflächlich betrachtet ist die Einrichtung identisch. Auch im 4S empfängt einen die riesige Bildschirmlandschaft und die nur noch elektrisch verstellbaren Lüfterdüsen. Dass der 4S mit Stoff statt Leder ausgeschlagen wird, ist höchst zeitgemäß. Das Mikrofaser-Material des Bezugsstoffs besteht zum Teil aus recycelten Polyesterfasern und wird mit einem um 80 Prozent geringeren CO2-Ausstoß produziert als herkömmliche Verkleidungsmaterialien. Und im Bodenbelag werden Fasern verwendet, die unter anderem aus wiederverwerteten Fischernetzen gefertigt sind, wie Porsche gern betont.

Das muss man wissen: Der Taycan 4S kann bereits bestellt werden und kommt im Frühjahr auf die Straße. Die Preise beginnen bei 105.607 Euro und liegen damit knapp 50.000 Euro unter denen der Turbo-Modelle. Auch der 4S verfügt über je einem Motor pro Achse und es gibt zwei unterschiedliche Batterien, die Einfluss auf die Leistung haben. Mit der so genannten Performance-Batterie (Speicherkapazität 79,2 kWh) kommt der Taycan auf eine Nennleistung von 435 und im Overboost auf 530 PS, sowie auf eine Normreichweite von 407 Kilometern. Wer den Performance-Akku Plus (93,4 kWh) bestellt, erhält eine Leistung von bis zu 571 PS und eine Reichweite von 463 Kilometern.

Anders als bei Verbrennern, wo Motoren für mehr Leistung mühsam getunt werden, werden die Leistungsgrenzen bei Stromern quasi willkürlich gesetzt und vor allem über die Software geregelt. Beim 4S kommt allerdings auch neue Hardware zum Einsatz. Um die Leistung des vorderen Motors zu drosseln, baut Porsche einen so genannten Pulswechselrichter mit 300 statt 600 Ampere ein. Aufgrund der geringeren Stromstärke ist das Magnetfeld im Stator des Motors schwächer - und erzeugt entsprechend weniger Bewegungsenergie. An der Hinterachse kommt sogar einen ganz neuer Motor zum Einsatz, gerade mal 13 Zentimeter lang und damit acht Zentimetern kürzer ist als bei den Turbo-Versionen. Mit etwas Phantasie taugt das als Äquivalent zum Hubraum.

Keine Abstriche macht Porsche hingegen bei der Ladetechnik: Auch der 4S hat einen 100-kW-Lader an Bord und kann die Akkus an entsprechenden Säulen binnen weniger als 25 Minuten von 5 auf 80 Prozent laden.

Das werden wir nicht vergessen: Das Ende des Etikettenschwindels auf dem Heckdeckel. Denn während sich Turbo und Turbo S zumindest namentlich mit falschen Federn schmücken und deshalb viel Spott ertragen müssen, ist 4S ein ehrliches Kürzel. Es funktioniert auch bei einem Elektroauto.