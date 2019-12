Der erste Eindruck: Wären da nicht die "electric"-Schriftzüge auf den Kotflügeln und am Heck, würde man den Seat Mii nicht als Elektroauto erkennen.

Das sagt der Hersteller: Jetzt werde es ernst mit der Elektromobilität, sagt Seat-Chef Luca de Meo. Er meint damit die Akku-Autos-Offensive, die Seat schon nächstes Jahr starten will. Herzstück der Strategie ist der Elektro-Baukasten (MEB) des VW ID.3, auf dessen Basis Seat ab 2020 ebenfalls eigene Stromer anbieten will. Vorbote dieser Elektro-Seats sei der Mii Electric, sagt de Meo. "Mit ihm wird Elektromobilität für alle erschwinglich."

Auch wahr: Die elektrischen Varianten von Seat Mii, Skoda Citigo und VW Up könnten Kleinwagen ganz allgemein das Überleben im Konzern sichern. Denn mit konventionellen Motoren, so hat es VW-Chef Herbert Diess wiederholt betont, haben die kleinen Flitzer keine Zukunft mehr. Die Abgasreinigungssysteme, die künftig nötig sind, um die Schadstoffnormen zu erfüllen, rechnen sich in diesem Pkw-Segment nicht mehr. Bei Elektroautos ist das anders, mittelfristig soll es deswegen auch einen dezidierten E-Kleinwagen im Konzern geben. Bis jetzt haben die Arbeiten an diesem Billigauto aber nicht einmal begonnen. Das jetzt vorgestellte Trio wird deshalb noch eine ganze Weile auf der Straße sein.

Das ist uns aufgefallen: Auf den ersten Blick - nichts. Der Mii electric sieht exakt aus wie sein Verbrenner-Bruder. Die technischen Daten sind vergleichsweise bescheiden - zumindest im Vergleich zu anderen E-Autos, die gerade in den Schlagzeilen sind. 61 kW (82 PS) Leistung entwickelt der Motor, 32,3 kWh Speicherkapazität bietet der Akku. In manchen Plug-in-Hybridmodellen von Audi oder BMW steckt mehr elektrische Leistung. Und bei Tempo 130 ist für den Seat Mii electric auch schon Schluss.

Schlaffer Auftritt also? Mitnichten. Im Stadtverkehr, wo Elektromobilität den größten Sinn entfaltet, braucht es nicht mehr, jedes weitere Leistungs- oder Kapazitätsplus wäre nur unnötiger Ballast. Ja, auf der Landstraße tut sich der Mii beim Überholen schwer. Doch zwischen Ampeln und Fußgängerzonen, auf der Ringstraße und dem Boulevard gibt sich der der Knirps mit einem maximalen Drehmoment von 212 Nm erstaunlich quirlig.

Dabei wird die Kabine dank des leisen Motors zur Oase der Ruhe. Auch der Blick auf die Reichweitenanzeige treibt den Puls nicht in die Höhe: Mit einer Norm-Reichweite von knapp 260 Kilometern reicht die elektrische Energie im Stadtverkehr bei fleißiger Rekuperation tatsächlich auch für mehr als 300 Kilometer.

Weniger ist mehr - für den Antrieb geht diese Formel fraglos auf. Bei der Ausstattung wirkt der Mii hingegen etwas in die Jahre gekommen. Analoge Instrumente, ein pixeliger Bordcomputer und eine Mittelkonsole ohne Touchscreen - das passt nicht mehr so recht in die Zeit; und die Integration des Smartphones samt eigener App für den Akku und dessen Überwachung ist eher eine Notlösung.

Das muss man wissen: Egal ob Seat, Skoda oder VW - die Technik ist bei allen drei Elektro-Kleinwagen identisch. Immer steckt vorn unter der Haube ein Motor mit 61 KW Leistung und im Unterboden ein Akku mit 32,3 kWh Speicherkapazität, der dank 40-kW-Technik binnen einer Stunde wieder zu 80 Prozent geladen ist. An der normalen Wallbox beträgt die Ladezeit etwa vier Stunden. Voll geladen schaffen die Stadtstromer im WLPT-Zyklus bis zu 259 Kilometer, im Stadtverkehr sind maximal 358 Norm-Kilometer drin.

Unterschiede gibt es beim Preis: Seat verlangt für den Mii electric mindestens 20.650 Euro, als Skoda Citigo iV kostet das Auto ab 20.950 Euro und bei VW steht er als e-Up ab 21.975 Euro in der Liste. Und während VW den Up auch weiterhin als Verbrenner verkauft, nehmen Skoda und Seat die Benziner aus dem Programm.

Das werden wir nicht vergessen: Die drei unterschiedlichen Fahrprofile, die mit dem Drucktaster in der Mittelkonsole aktiviert werden. Sie reduzieren schrittweise die Motorleistung und schalten stromhungrige Komfortextras aus. Wer sie bei schwindender Reichweite aktiviert, kommt trotzdem ins Schwitzen. Zwar erhöht das "Eco-Pro"-Fahrprofil die Reichweite um bis zu 25 Kilometer. Gleichzeitig gerät die Fahrt dann aber quälend langsam - und im Auto wird es aufgrund der abgeschalteten Klimaanlage hitzig.