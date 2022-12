Die wurden offenbar gut getroffen. Denn seit bei VW die Modelle Taigun und Virtus, bei Skoda das SUV Kushaq sowie die technisch identische Limousine Slavia am Start sind, geht es steil bergauf. Besonders für Skoda: Zweimal hintereinander verdoppelte die Marke ihre Zulassungszahlen. Mit mehr als 45.000 Verkäufen bislang in diesem Jahr sei Indien für die tschechische Volkswagen-Tochter mittlerweile der drittgrößte Markt, sagt Petr Sloc, der Skoda-Chef in Indien. Darüber hinaus werden die »Indien 2.0«-Modelle aus dem Werk in Pune mittlerweile in fast 50 weitere Märkte exportiert. In Deutschland werden sie allerdings nicht vermarktet.