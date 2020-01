Der erste Eindruck: Die Plug-in-Hybrid-Variante des Skoda Superb sieht exakt so aus wie die Benziner und Diesel. Einziger Unterschied: Das Typenkürzel "iV", das künftig alle elektrifizierten Skoda erhalten. Nicht einmal das klingt nach Technik von Morgen.

Das sagt der Hersteller: Bislang herrschte bei Skoda Ladehemmung. Lange haben sich die jeweiligen Chefs der tschechischen VW-Tochtermarke gegen die Elektrifizierung gesträubt, weil die teure Technik nicht zum Anspruch der niedrigen Preise passte. Doch jetzt, wo Konzernchef Herbert Diess mit Blick auf die CO2-Vorgaben der EU bedingungslos auf E-Autos setzt und die Tochtermarken in die Pflicht nimmt, tönt es aus Mlada Boleslav notgedrungen anderes: "Wir haben uns vorgenommen, die CO2-Emissionen unserer Fahrzeugflotte bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2015 zu reduzieren", sagt Skoda-Markenchef Bernhard Maier.

Der Superb iV und der zeitgleich lancierte Stadtwagen Citigo-E iV mit reinem E-Antrieb sind für ihn Modelle mit Signalwirkung. "Mit ihnen startet bei Skoda die Transformation vom Verbrenner zum E-Auto." Dass dabei die Wahl auf den Superb fiel, und nicht auf den Besteller Okatvia erklärt Technik-Vorstand Christian Strube so: "Als unser Flaggschiff ist der Superb ein wichtiger Technologie- und Imageträger für das Unternehmen." Und zudem ein attraktives Angebot für viele Geschäftskunden und Flottenbetreiber, für die lokal emissionsfreies Fahren in Städten genauso wichtig ist wie niedrige Betriebskosten.

Das ist uns aufgefallen: Ganz selbstverständlich startet der Superb im reinen E-Betrieb. Es dauert eine Weile, bis der Fahrer das überhaupt merkt - und bis die Elektronik daran etwas ändert. Denn mit 85 kW Leistung (115 PS) und 330 Nm Drehmoment ist der E-Motor stark und mit einem Spitzentempo von 140 km/h schnell. Zumindest bei der Testfahrt in Holland wurde die Zusatzleistung des Benziners kaum gebraucht.

Und so schreckt man förmlich auf, wenn sich der Benziner zuschaltet. Laut Norm ist der 13-kWh-Akku für bis zu 62 Kilometer ausgelegte, in der Praxis meldet sich der 1,4 Liter große TSI-Motor nach 30 bis 40 Kilometern Elektrofahrt laut und rau zum Dienst. Während das Triebwerk mit 156 PS Leistung und 250 Nm Drehmoment im Alleingang durchaus Mühe hat mit dem schweren Auto, verwandeln die beiden Motoren bei der Arbeit um Duett den Sparer fast zum Sportler. Mit einer Systemleistung von 218 PS und 400 Nm Drehmoment geht es dann zügig zur Sache.

So reibungslos das Zusammenspiel der beiden Motoren beim Beschleunigen funktioniert - beim Bremsen hat Skoda Chancen vertan. Denn die Ingenieure haben lediglich zwei Stufen der Rekuperation vorgesehen, bei denen der E-Motor zum Generator wird, Bewegungsenergie in Strom zurückverwandelt und dadurch die Fahrt verzögert. Während dieser Effekt bei reinen E-Autos und vielen anderen Plug-in-Hybrid-Modellen je nach Stärke der Stufenregelung so ausgeprägt ist, dass die mechanische Bremse kaum mehr benötigt wird, schiebt der Superb iV auch auf der stärksten Stufe stoisch weiter. So wird viel vom elektrischen Fahrgefühl verschenkt - und viel Energie.

Die holt sich der Akku deshalb entweder aus überschüssiger Leistung des Verbrenners - oder an der Steckdose. Liefert der Stromanschluss 3,6 kW, sind die netto nutzbaren 10,4 kWh Speicherkapazität binnen dreieinhalb Stunden vollgeladen. An der normalen Haushaltssteckdose dauert dieser Vorgang rund fünf Stunden.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Skoda Superb -Plug-In-Hybrid mit unserem 360-Grad-Foto:

Obwohl die Entwickler den Verbrenner unverändert ließen, mussten sie sich dennoch mit dem Benzinantrieb beschäftigen: Weil im ausgeprägten Elektrobetrieb der Benzintank über einen längeren Zeitraum dicht verschlossen bleibt, kann dort ein Überdruck entstehen. Deshalb muss der Tank vor dem Öffnen kontrolliert entlüftet werden und erhielt dafür einen speziellen Mechanismus, der mit der Tankklappe gekoppelt ist. Sie lässt nun beim Tanken erst etwas Luft ab und öffnet erst danach auf Knopfdruck.

Das muss man wissen: Der Superb iV in den nächsten Wochen in den Handel und wird zu Preisen ab 41.590 Euro als Limousine oder Kombi angeboten. Er nutzt die Technik aus dem VW Passat GTE, ist aber in jeder Hinsicht das bessere Auto. Der Superb mag nicht ganz so fein und vornehm ausstaffiert sein wie das Original aus Wolfsburg, doch er ist billiger und bietet deutlich mehr Platz. Das gilt nicht nur für den Knieraum im Fond, sondern vor allem für den Kofferraum. Der ist beim Superb so groß, dass der Einbau des Akkus locker verschmerzt wird. Denn auch mit dem Zellpaket vor der Hinterachse bleiben in der Limousine noch 485 und im Kombi sogar 510 Liter Stauraum übrig.

Der Superb iV ist der erste, aber längst nicht das letzte Plug-in-Hybrid-Modell von Skoda. Wenn im neuen Jahr der nächste Octavia kommt, wird es gleich zwei Varianten mit Puffer-Akku geben. Und bis zum Jahr 2022 soll es - reine Elektroautos wie dern Citigo-E iV und die beiden für 2020 angekündigten MEB-Modelle mitgerechnet - mehr als zehn Autos mit Stromanschluss geben.

Das werden wir nicht vergessen: Die Suche nach der Ladebuchse für den Plug-in-Akku. Denn weder verbirgt sich die Steckdose hinten rechts unter der eigentlichen Tankklappe, noch gibt es eine zweite Klappe auf der linken Seite. Erst der Blick ins Bordbuch weist den Weg zum geschickt getarnten Deckel in der Kühlermaske, unter dem der Stromanschluss sitzt. Genau wie Skoda braucht also auch der Fahrer ein bisschen länger, bis er den Anschluss gefunden hat.