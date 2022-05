Der erste Eindruck: Kunststoffleisten an den Kotflügeln, eine Zweifarblackierung in Kontrastfarben und ein wenig mehr Bodenfreiheit – der Toyota Aygo X soll wohl ein kleines SUV sein.

Das sagt der Hersteller: Die Kundschaft für Kleinwagen besteht nicht nur aus Pflegediensten und Pizzaboten – und sie hat mehr verdient als langweilige Autos. Davon überzeugt ist Toyota-Designer Ken Billes. Er hat das japanische Einstiegsmodell mit ein paar robusten Strichen und Kniffen in die Nähe eines SUV gerückt. »Damit demonstrieren wir, dass auch ein kleines Auto eine große, stolze Persönlichkeit haben kann«, trägt er etwas dick auf. Den neuen Charakter drückt das Auto auch mit dem nachgestellten X aus.

Entstanden ist vielleicht das erste SUV, das keine Grundsatzkritik mehr verdient. Denn dieses Fahrzeug verschwendet keinen Platz und tritt nicht aggressiv auf.

Zwar folgt Toyota mit den SUV-Anleihen dem Trend. Ansonsten passt der Aygo X anscheinend wenig in die Zeit. Schon weil er so kompakt ist – die meisten Hersteller haben sich aus dieser Größenklasse verabschiedet. Die Kosten für Abgasreinigung und nötige Assistenzsysteme gelten vielen als zu hoch. Gute Margen seien kaum möglich, sagt etwa VW-Chef Herbert Diess. VW baut den Up daher nur noch als E-Auto und überlegt angeblich, den Polo zu streichen. Opels Modelle Karl und Adam sind bereits Geschichte, bei Ford ist der Ka verschwunden, bei Peugeot der 107 und bei Citroën der C1. Die beiden letzteren liefen bislang gemeinsam mit dem Toyota Aygo vom Band.