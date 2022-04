Das ist uns aufgefallen: Am ersten Fahrtag in Portugal sind wir sowohl mit der GT Pro als auch der Rally Explorer auf der Straße unterwegs. Der Sitz ist bei allen Modellen in zwei Höhen verstellbar und liegt zwischen 850 mm (GT) und 895 mm (Rally). Der Lenker ist genauso breit, wie man ihn braucht. Der Windschutz ist auch während der Fahrt mit einer Hand in verschiedenen Höhen verstellbar. Einfach aufsitzen, starten, Gang einlegen und die Tiger grollen lassen.

Alle fünf neuen Varianten befeuert ein Dreizylindermotor mit 1160 cm³. Der liefert beeindruckende 150 PS und 130 Nm Drehmoment. Da fällt die Tiger gegenüber der BMW etwas ab: Der Münchner Boxer fährt 143 Nm auf.