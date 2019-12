Der erste Eindruck : Prima. Die Elettrica 70 sieht aus wie die Primavera, die klassischste aller Wespen.

Das sagt der Hersteller: Bei Vespa geht es mit der Entwicklung von neuen Elektrorollern Schlag auf Schlag. Anfang 2019 kam die Elletrica, nun steht für das Modelljahr 2020 die Elletrica 70 in den Startlöchern. Das ist auch dringend nötig, denn die Elettrica, das Auftakt-Modell, war trotz ihrer adretten Form für viele Vespa-Fans eine Enttäuschung.

Die erste elektrifizierte Ikone war nur ein müdes Moped unter Strom, kein Vergleich zu den großen und flotten Verbrennern. Und gefährlich dazu, weil vom Gesetzgeber abgeriegelt bei 45 km/h: Mit der absurden Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit kann man im Stadtverkehr nicht mitschwimmen. Deshalb also jetzt die Elettrica 70, vergleichbar mit der 125er Klasse, die 70 Stundenkilometer schnell sein soll: "Ganz viele Kunden haben nach einem flotteren Modell gefragt, aber das hatten wir ohnehin schon geplant," sagt Angelo Mazzone, Deutschland-Chef beim Vespa-Mutterkonzern Piaggio.

Optisch und technisch unterscheidet sich die beiden jetzt verfügbaren Elettricas kaum: Die Moped-Version wird mit blauen Dekors ausgeliefert, die 70er mit gelb-grünen Streifen. Die höhere Geschwindigkeit wird bei der Eletricca 70 durch eine andere Direktübersetzung und elektronische Motorsteuerung erreicht.

Das ist uns aufgefallen: Auch auf der Elettrica 70 fühlt man sich, ob allein oder mit Sozia auf der geräumigen Sitzbank, sofort zu Hause. Das digitale Cockpit steckt am gewohnten Platz , ist verbunden mit dem Smartphone, und liefert die nötigen Infos wie Geschwindigkeit, Reichweite und Ladezustand. Auch die Armaturen sind von der Primavera-Vespa übernommen, nur an die Stelle des Starterknopfs ist der Maps-Knopf gerückt. Mit ihm wird - etwas umständlich - zunächst der Fahrmodus Eco, Power oder Reverse vorgewählt und dann bestätigt. Los geht's.

Der Motor der Elettrica wurde bei Piaggio entwickelt. Er hat eine maximale Leistung von vier kW (5,4 PS) sowie nominell 200 Nm Drehmoment. Bei der Fahrt hält er sich akustisch gut zurück; es surrt sehr leise, bei Geschwindigkeit kommt ein hohes, aber nicht unangenehmes Pfeifen dazu.

Die Beschleunigung der 130 Kilo schweren Elettrica 70 regelt die Bordelektronik - und die hinterlässt gemischte Gefühle. Bis rund 45 km/h nimmt das Fahrzeug sehr sanft und linear Fahrt auf, ohne Ruck bei Anfahrt oder "Gas"-Wegnahme. Doch oberhalb von 45 km/h bricht die Elettrica ein, wird zögerlich und verliert spürbar an Schwung. Ab 60 km/h, die man erst nach langer Anfahrt überhaupt erreicht, wird es ganz zäh - bei der Präsentation in Düsseldorf konnte die versprochene Höchstgeschwindigkeit auch auf Schnellstraßen nicht erreicht werden - der Top-Speed lag laut Bordcomputer bei 66 km/h.

Akku und am Motor sind nicht schuld an der schlappen Leistung und der Endgeschwindigkeit, die Technik könnte mehr. Vespa hat dem Fahrzeug die Fahrcharakteristik durch das elektronische Mapping bewusst verpasst. Darauf angesprochen, sagt einer der Vespa-Techniker, dass durch das aktuelle Mapping die optimale Balance zwischen Reichweite und Energieverbrauch gehalten werde. Die Elettrica sei ein Fahrzeug für urbane Mobilität, wichtig seien nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern die Reichweite und die Fähigkeit, im Stadtverkehr mitzuhalten.

Die Reichweite der Elettrica hängt von mehreren Faktoren ab: Abhängig von Stop-and-Gos trägt der Power-Modus rund 70 Kilometer weit; im Eco-Modus bei max 45 km/h sind es hundert Kilometer. Zusätzlich beeinflusst wird die Reichweite von der Anzahl der Stop-und-Gos während der Fahrt und der zweistufigen Stärke der Rekuperation beim Einbremsen.

Fahrzeugschein Hersteller: Vespa Typ: Elettrica 70 Karosserie: Motorrad Motor: Elektromotor Getriebe: Direktübersetzung Leistung (E-Motor): 5 PS (4 kW) Drehmoment (E-Motor): 200 Nm Höchstgeschw.: 70 km/h Gewicht: 130 kg Preis: 6.690 EUR

Das Ladegerät (Ladedauer 4 Stunden) ist fest im Fahrzeug eingebaut; ebenso die 25 Kilo schwere Batterie mit einer Ladekapazität von 4,2 kWh. Der Akku-Block wurde in der Form so angepasst, dass er in die Primavera-Karosserie und unter das Fach für einen Jethelm passt. Auf dem Papier soll die Batterie tausend Ladezyklen und rund 80.000 Kilometer halten, bevor die Energiekapazität auf etwa 80 Prozent sinkt.

Das muss man wissen: Trotz der hohen Fertigungsqualität und des Smartphone-verbundenen Multimedia-Cockpits sind 6690 Euro für die Elettrica 70 ein stolzer Preis. Damit macht man bei starker chinesischer Konkurrenz sicher keine Stückzahlen.

"Wir sehen die Elettrica-Modelle im Moment auch eher als Zusatzfahrzeug für Freunde der Elektromobilität, die schon einen Tesla oder BMW i8 in der Garage haben," erklärt Piaggio-Chef Mazzone. Elektroroller also nur ein Spielzeug für Fanboys? Angelo Mazzone winkt ab. "Vespa ist unsere Premium-Marke, bei Piaggio sieht es in Zukunft ganz anders aus."

Natürlich würden in Zukunft schnellere Roller kommen und unter dem Namen Piaggio auch wesentlich preisgünstigere Modelle. Gebaut in China? Mazzone weicht aus: "Natürlich lassen wir Teile in China bauen und zuliefern, aber die Motorenentwicklung bleibt sicher in Italien."

Das werden wir nicht vergessen: Es gibt clevere Lösungen für technische Probleme. Manchmal findet man sie, manchmal nicht; Erfolg und Scheitern liegen meist nah beieinander. Bestes Beispiel: das Ladekabel der Elettrica.

Während bei anderen E-Rollern und E-Bikes oft ein starres und loses Kabel mitgeliefert wird, verschwindet das Spiral-Kabel bei Vespa elegant in einem Heckschacht unter der Bank. In der Sitzbank ist außerdem eine kleine Aussparung. So kann man auch bei geschlossener Klappe laden. Super gelöst.

Dagegen ist die Verschlusskappe des Kabelschacht eine einzige Katastrophe. Drei winzig kleine Plastikhaken müssen in drei frickelige Löcher eingeführt und in der richtigen Position gedreht werden. Erst dann gibt ein Miniatur-Sensor die Fahrelektronik frei. Hui, da hatte der Entwickler echt einen schlechten Tag.