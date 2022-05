Der erste Eindruck: Das Heck erinnert an ein übergroßes Stück Seife – als sei es den Designern aus den Fingern geflutscht. Die schräg abfallende Dachlinie macht aus dem SUV ein Coupé. Von vorn ist der ID.5 indes sofort als Mitglied der ID-Familie zu erkennen.

Das sagt der Hersteller: VW fächert die elektrische Modellpalette stetig weiter auf. »Accelerate« nennt der gerade nach China verabschiedete Markenchef Ralf Brandstätter diese Strategie. Mit ihr soll es möglichst schnell möglichst vielen Kunden recht gemacht werden. Dagegen schränkt die Marke die Auswahl in der Verbrennerwelt ein; manche Kombis, Cabrios und Vans fallen weg.

Der Baukasten eröffnet Ingenieurinnen neue Möglichkeiten, aber auch Designern – Batterie und Motoren sind am Boden flach platziert. »Dadurch können wir einen großen Innenraum trotz einer dynamischen Dachlinie realisieren«, sagt VW-Designchef Jozef Kabaň. »Das war so bisher nicht möglich.« Insofern ist der ID.5 ein Fortschritt gegenüber dem Verbrenner Taigo – ihn hatte VW Ende 2021 als erstes SUV-Coupé lanciert.

Das ist uns aufgefallen: Kennst Du einen, kennst Du alle – im ID.5 wirkt alles verdächtig vertraut, es gibt kaum Unterschiede zu den anderen Modellen der Familie. Daran zeigt sich: Wirklich einzigartige Fahrzeuge gibt es in der Elektro-mobilen Autowelt kaum noch. Immerhin sind die Materialien im Innenraum von besserer Qualität als zum Start des ID.3. In Sachen Bedienung, Layout, Sitzposition und Fahrgefühl ähnelt der ID.5 den Geschwistern aber zum Verwechseln. Wie in den anderen ID-Modellen fühlt sich der Fahrer weitgehend entkoppelt von der Fahrbahn, die Fuhre rollt leise und komfortabel, aber etwas teilnahmslos dahin.