Der erste Eindruck: Der passt perfekt hierher nach Amsterdam, in dieses riesige Mobilitätslabor mit immer noch zu vielen Autos, jede Menge Fußgängern, Fahrradrudeln und eben den allgegenwärtigen Bromfietsers. So heißen in den Niederlanden die knatternden 50er-Mopeds.

Auf Testfahrt geht es aber mit einer elektrischen Entsprechung, dem neuen Neo's vom Yamaha. Der kleine E-Roller ist genau richtig für übervolle Metropolen: klein, handlich, emissionsfrei und vor allem leise.

Das sagt der Hersteller: Der 2,5 kW-Roller ist der erste Elektroscooter eines namhaften japanischen Herstellers, der den Weg auf den europäischen Markt gefunden hat. Bisher waren in dieser Klasse fast nur globale Start-ups wie Niu, deutsche Exoten wie Kumpan sowie Piaggio mit dem Piaggio 1 und der Vespa Elettrica richtig präsent. Jetzt also Yamaha, und der Neo's soll nur der Anfang einer elektrischen Modelloffensive sein, wenn es nach Clément Villet geht, verantwortlich bei Yamaha Europe für das gesamte Zweirad-Geschäft. Als Nächstes habe man die 125er-Roller-Klasse im Visier, so Villet, danach sollen weitere Fahrzeuge für die Stadt folgen: »Es gibt da viele Segmente, vom E-Scooter bis hin zum E-Bike und Pedelec und natürlich interessanten Mischformen. Diese Grenzen werden in Zukunft komplett verschwimmen.«

Das ist uns aufgefallen: Yamaha liefert den Neo’s serienmäßig mit nur einem Akku aus. Der Batterieblock hat eine Kapazität von 1,0 kWh, ist 8 kg schwer und soll das Fahrzeug mit Fahrer im Eco-Mode immerhin 37 km weit bringen. Das ist aber in der Praxis unrealistisch: Um im Verkehr mitzuschwimmen, verzichtet man gern auf den Eco-Modus, denn der regelt die Geschwindigkeit auf maximal 35 km/h runter. Bei der Testfahrt in Amsterdam hat unser Neo's im Standard-Modus bereits nach 23 Kilometer und 20 Prozent Restreichweite auf die zweite Batterie umgeschaltet, die Yamaha optional anbietet. Nach 60 km wird es wohl auch mit zwei Akkus eng.

Ansonsten ist der Neo's qualitativ top, sehr adrett und fein durchdacht, das war von Yamaha nicht anders zu erwarten. Das kompakte Design greift mit den zwei LED-Frontleuchten den markanten Doppelscheinwerfer auf, mit dem der Neo's im Jahr 1997 als stinkiger Zweitakter auf den Markt kam. Die Sitzbank reicht gut für zwei Menschen an Bord aus. Unter der Bank wiederum ist Platz für einen Jethelm, Ladekabel, Regenzeug und zwei Akkus. Die müssen für eine Vollladung jeweils für acht Stunden einzeln an eine Schukosteckdose. Beide Akkus gleichzeitig lassen sich nur mit einem zweiten Ladegerät laden.

Für die Steuerungselektronik des Neo's haben sich die Entwickler in Japan eine pfiffige Position ausgedacht: Die Komponente ist in der Schwinge verbaut, wasserdicht gekapselt. Das elektronische Smart Key-System ermöglicht es dem Fahrer, den Scooter ohne Schlüssel zu starten; der bleibt in der Tasche.

Was etwas abfällt: das LCD-Cockpit. Es gibt zwar alle nötigen Informationen wieder, doch spätestens in der prallen Sonne lässt das Mäusekino die Angaben nur erahnen. Das können andere Anbieter besser. Immerhin lässt sich die Anzeige mit dem Smartphone und der MyRide-App von Yamaha koppeln; eingehende Anrufe und SMS werden gemeldet, die Daten zu Fahrstrecken und Ladezustand der Batterien werden auf das Smartphone ebenso gespeichert wie die Fahrstrecke. Die Federelemente reichen für Stadtfahrten vollkommen aus; ebenso die Bremsen. Die Sitzposition ist angenehm aufrecht; der Durchstieg liegt sehr tief. Bei der Fahrt vom Supermarkt ist zwischen den Schuhen noch Platz für einen Sechserpack Wasserflaschen und einen Einkaufsbeutel.

Agil ist der kleine Flitzer auch. Beim niederländischen Massenstart an der Ampel zieht der Yamaha-Scooter zügig davon und erreicht nach knapp acht Sekunden seine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

Das muss man wissen: Man merkt dem Neo's an, dass es ein globales Fahrzeug werden sollte, hochwertig und funktional, akzeptabel auf vielen verschiedenen Märkten. Vielleicht fehlt dem Neo's deshalb der besondere Pfiff, sowohl beim Design als auch unter technischen Aspekten. Mit der Konkurrenz – z.B. dem Piaggio 1 – kann der kleine Japaner-Roller dennoch locker mithalten. Nur richtig bunt wird es leider nicht: Den Neo’s gibt es entweder im Farbton Milky White oder in Midnight Black, ab Juni 2022 für 3324 Euro bei den Händlern. Eine zweite Batterie samt Ladegerät wird um die 1200 Euro kosten. Das ist viel für einen 45-km/h-Roller.

Technische Daten Yamaha Neo's Hersteller: Yamaha Typ: Neo's Karosserie: Roller Motor: Elektromotor Getriebe: Direktübersetzung Batteriekapazität 1,0 kWh max. Leistung: 2,5 kW Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Gewicht: 98 kg Preis: 3324 Euro