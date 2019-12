Rückblick 2010er-Jahre Adieu, alte Autowelt

"Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen." Film-Fans erkennen dieses Zitat aus Robert Zemeckis' Filmtrilogie "Zurück in die Zukunft" sofort: Dr. Emmet Brown klappt sein Visier herunter, der zur Zeitmaschine umfunktionierte DeLorean DMC-12 hebt vom Boden ab und setzt zum Zeitsprung an. Er katapultiert die Insassen aus dem Jahr 1985 ins Jahr 2015 - hinein in eine mobile Zukunft, wie man sie sich in den Achtzigerjahren vorstellte: Mit vollautomatisierten Tankstellen, schwebenden Tretrollern und fliegenden Autos. Man flog auch nicht mit fossilen Brennstoffen, stattdessen landeten Restmüll wie Bananenschalen und schales Bier im, nun ja, Tank. Heute weiß man: Es kam anders.

Wäre "Doc" Brown tatsächlich 2015 gestrandet, er hätte wohl dennoch gestaunt: Über Elektroautos - die auf einigen Teststrecken sogar autonom fahren. Über Autoschlüssel, mit denen der Wagen per Fingerstrich über den Touchscreen in Parklücken manövriert werden kann. Und über Menschen, die kein Auto mehr besitzen wollen, sondern sich lieber eines mit vielen anderen teilen.

Nach mehr als 130 Jahren Automobil-Geschichte befindet sich die Branche in einem fundamentalen Wandlungsprozess. Und vermutlich blickt man in hundert Jahren auf die 2010er-Jahre als den Beginn einer neuen Mobilitäts-Ära zurück. Hier ist eine kurze Chronologie der Ereignisse, die in den vergangenen zehn Jahren die Autowelt, wie wir sie kannten, für immer veränderten.