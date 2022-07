Was ist das: Es sieht aus wie ein Flugzeugrumpf, scheint auf dem Boden aufzuliegen und war in seinen besten Tagen 362 km/h schnell? Antwort: der ARVW, also unabgekürzt der »Aerodynamic Research Volkswagen«. Das Forschungsauto von VW entstand in den späten Siebzigerjahren als Folge der vorangegangenen Ölkrise. Die Kraftstoffpreise waren empfindlich gestiegen, die Autohersteller experimentierten mit allerlei Spritspartechniken. Als besonders vielversprechender Ansatz galt, die Autos windschlüpfiger zu machen.