»Die EU hat in der Arbeitsgruppe bereits signalisiert, dass sie die neue Bestimmung umsetzen will«, sagte François Guichard, Sekretär des Expertengremiums. »Es ist möglich, dass Verbraucher solche Autos dann in ein bis zwei Jahren fahren können.«

In Deutschland will Mercedes-Benz als erster Hersteller ein Auto auf den Markt bringen, das mit einem Stauassistenten bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern in der Stunde zeitweise autonom fahren kann. Auf dem Autonomie-Level 3 von 5, also hochautomatisiertem Fahren, ist die international gültige Straßenzulassung nach Firmenangaben eine Weltpremiere. Die ersten bestellten Fahrzeuge mit dem System Drive Pilot sollen im Sommer ausgeliefert werden. Auch Honda liefert in Japan ein solches Auto aus. Praktisch alle Autohersteller und Tech-Firmen wie Google oder Apple arbeiten ebenfalls an solchen Techniken.